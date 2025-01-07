اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يناير 2025 12:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

النواب الأمريكى: سنصوت على تشريع لفرض عقوبات ضد مسئولين بالجنائية الدولية

الثلاثاء، 07 يناير 2025 06:25 م
النواب الأمريكى: سنصوت على تشريع لفرض عقوبات ضد مسئولين بالجنائية الدولية مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكى
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس مجلس النواب الأمريكى الجمهورى مايك جونسون، إن المحكمة الجنائية الدولية تساوى بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

وأكد جونسون أن المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المجلس سيصوت الأسبوع الجارى على تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

يذكرأن، أكدت صحيفة يسرائيل هيوم أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب رفض الاستئناف الإسرائيلي على قرار اعتقال نتنياهو وجالانت.







مشاركة

مايك جونسون

النواب الأمريكى

الجنائية الدولية

إسرائيل

حماس

غزة

حرب غزة






الرجوع الى أعلى الصفحة