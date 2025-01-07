الطفح الجلدى من أعراض فيروس HMPV.. كيف يمكنك الوقاية من المرض؟

كتبت فاطمة ياسر

رغم انتشار الأقاويل حول فيروسHMPV، إلا أنه لا يوجد أى جهة رسمية تعلن تحذيرات رسمية عنه، وقد يكون السبب أنه تم التعرف على الفيروس hMPV لأول مرة في عام 2001 من قبل باحثين في هولندا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع healthshot أن فيروس HMPV يسبب التهابات الجهاز التنفسى لدى الأشخاص من جميع الأعمار، على الرغم من أن الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للمضاعفات.

وينتمى هذا الفيروس إلى عائلة الفيروسات الرئوية، والتى تشمل أيضًا الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ينتشر هذا الفيروس عن طريق الاتصال الوثيق بالأفراد المصابين أو عن طريق الاتصال بمنطقة ملوثة، ويسبب أعراضًا مشابهة لنزلات البرد الشائعة، مثل السعال والاحتقان والحمى الخفيفة، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون 2-5 أيام، كما يصيب هذا الفيروس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في الغالب، لكن 5 إلى 16% فقط قد يصابون بمشاكل تنفسية أكثر حدة، مثل الالتهاب الرئوى، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس HMPV؟

يؤثر فيروس HMPV على الأشخاص من جميع الأعمار، لكنه أكثر شيوعًا بين الأطفال الصغار وكبار السن، حيث قد يؤدى إلى التهاب القصيبات الهوائية أو التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوى، فى حين أن حالات مثل الربو ومرض الانسداد الرئوى المزمن وانتفاخ الرئة لا تزيد من خطر الإصابة بفيروس التهاب الشعب الهوائية البشرى، إلا أنها يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الأعراض بمجرد الإصابة بها، وينطبق هذا أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، مثل أولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائى أو بعد زراعة الأعضاء، والذين قد يعانون من تأثيرات أكثر شدة من الفيروس.

ما أعراض فيروس HMPV؟

فيروس HMPV شائع ويمكن أن يصيب أي شخص، قد يعاني الأشخاص المصابون بهذا الفيروس من أعراض تشبه أعراض البرد مثل..

سعال

حمى

العطاس

سيلان الأنف

التهاب الحلق

الصفير

ضيق التنفس

الطفح الجلدي

وقد يعانى الشخص المصاب بفيروس HMPV من هذه الأعراض لبضعة أيام، وفى الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي فيروس التهاب الشعب الهوائية البشرى إلى صعوبة فى التنفس، وتفاقم الربو، وحالات مثل التهاب القصيبات الهوائية، أو التهاب الشعب الهوائية، أو الالتهاب الرئوي، والتي قد تتطلب علاجًا طبيًا.

وإذا كنت تعاني من أعراض متفاقمة، خاصة الصفير أو مشاكل التنفس، فمن المهم طلب الرعاية الطبية الفورية.

ما أسباب الإصابة بفيروس HMPV؟

يتسبب فيروس ميتانيمو البشرى فى الإصابة بفيروس ينتمى إلى عائلة الفيروسات الرئوية، وينتشر الفيروس عبر الرذاذ التنفسي عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يلامس الأسطح، ويعد الاتصال الوثيق بشخص مصاب أو منطقة ملوثة الوسيلة الأساسية لانتقال العدوى.

هل يمكن علاج HMPV؟

لا يوجد علاج محدد لفيروس hmpv، لكن يركز العلاج في المقام الأول على إدارة الأعراض، مثل الحمى ومشاكل الجهاز التنفسي، بالراحة والترطيب والأدوية المتاحة دون وصفة طبية، في الحالات الشديدة، قد تكون هناك حاجة إلى دخول المستشفى أو العلاج بالأكسجين، ويتعافى معظم الأفراد من تلقاء أنفسهم في غضون أيام قليلة.

نصائح للوقاية من فيروس "HMPV"؟

الوقاية من فيروس الميتانيمو البشري تشمل..

- غسل اليدين بانتظام وبشكل جيد.

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين.

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

- تجنب لمس الوجه بأيدي غير مغسولة.