أكلات ومشروبات تقاوم كسل الشتاء وانعدام الطاقة

كتبت مروة محمود الياس

الشعور بالخمول وانعدام الطاقه أمر وارد خلال الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة، هذا ما أكدته تقارير نُشرت فى مواقع ويب ميد وهيلث الطبى.

أطعمة تقاوم الكسل



هذه بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساعد على التخلص من الكسل، والتي تعزز الطاقة وتقاوم الخمول في الشتاء.