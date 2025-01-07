أكلات ومشروبات تقاوم كسل الشتاء وانعدام الطاقة

الشعور بالخمول وانعدام الطاقه أمر وارد خلال الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة، هذا ما أكدته تقارير نُشرت فى مواقع ويب ميد وهيلث الطبى.
أطعمة تقاوم الكسل
هذه بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساعد على التخلص من الكسل، والتي تعزز الطاقة وتقاوم الخمول في الشتاء.
- الأسماك الصحية والمفيدة، خاصة السلمون الغني بالأحماض الدهنية أوميغا 3.
- البيض الصحى والمفيد مصدر جيد للبروتين والفيتامينات.
- المكسرات بأنواعها خاصة اللوز الغني بالفيتامينات والمعادن.
- البروتين بأنواعه مفيد خاصة الحيواني، الدجاج بأنواعه مصدر جيد للبروتين.
- الفواكه الصحية والمفيدة التى تعزز الصحة العامة والطاقة والقوة مثل الموز، البرتقال، التفاح التى تحتوى على كم من الفيتامينات والمعادن.
- الخضار الورقى الصحى الغنى بالمياه الذى يرطب الجسم كالسبانخ، البروكلي، الجزر الغنى بالفيتامينات والمعادن.
- الحبوب الصحية المفيدة الكاملة (الأرز، القمح، الشعير) وهى غنية بالألياف والفيتامينات.
- البقوليات الصحية تتعزز من الصحة العامة والفاصولياء، العدس، البازلاء.
- المكسرات بأنواعها مثل، البندق، اللوز الغنى بالفيتامينات والمعادن.
- الأطعمة التي تعزز الدفء، والطاقة والقوة.
- مشروبات صحية مثل الشاي الأخضر الذي يساعد على تعزيز الدفء والطاقة والقوة.
- القرفة الدافئة والصحية تعزز الدفء والطاقة والقوة كذلك.
- الزنجبيل الصحى الذى يعزز الدفء والطاقة
- الثوم، و الفلفل الألوان كالفلفل الاحمر يعزز الدفء والطاقة.
- الأطعمة التي تعزز القوة والمناعة مثل البرتقال، الليمون، التونة السلمون، الفواكه مثل الكمثرى.