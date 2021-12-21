أسباب تجعلك تشعر بالتعب والكسل طوال الوقت منها النوم

نهير عبد النبى

قد يعانى البعض من الكسل المستمر وعدم القدرة على بذل أى مجهود أو الشعور بالتعب وقد يعجز الكثيرون عن تفسير هذه الأعراض فقد يكون ذلك بسبب مشاكل نفسية أو ناتج عن الاصابة ببعض المشاكل الصحية، وفى التقرير التالى يقدم اليوم السابع بعض الأسباب التى تجعلك تشعر بالكسل المستمر وذلك وفقا لما ذكره موقع wellness وهى:

1: نقص الحديد



وهو أحد الأسباب المحتملة لشعورك الدائم بالكسل والتعب ، كما يعتبر انخفاض الحديد شائعًا بشكل خاص عند النساء الحوامل والنساء وكذلك لدى النباتيين الذين يمرون بأقصى درجات أو أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على السلطة.

2: قلة النوم



قلة النوم أو السهر لوقت متأخر يمكن أن يسبب التعب، فمن المهم أن تحصل على قسط كافٍ من النوم في يومك، وعدم النوم بشكل كافٍ يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق ويجعلك تشعر بالكسل والتثاؤب والنعاس طوال اليوم، هذا ضار أيضًا لجسمك وبشرتك.

3: الشعور بالتوتر أو الإرهاق



قد يكون الشعور بالتوتر أو الإرهاق سببًا آخر للشعور بالتعب أو أنه ليس لديك طاقة، غالبًا ما يؤدي الكسل أو عدم الأولوية ببساطة إلى تراكم مسؤولياتنا ، مما يؤدي إلى شعورنا بالتوتر ونتيجة لذلك ، فإن أذهاننا لا تسترخي باستخدام المزيد من الطاقة ، وينتهي بنا الأمر بمواجهة صعوبة في النوم.

4: نظام غذائي غير صحي أو غير متوازن



يؤثر الطعام الذي تتناوله على جسمك في الواقع ، يتم استبدال خلايا الجسم باستمرار في أي وقت يمكن أن تكون جودة وكمية الطعام الذي تتناوله هي الفرق بين الشعور بالانتعاش أو الشعور بالتعب.

5: الجفاف



تعني الإصابة بالجفاف، عدم وجود سوائل كافية في جسمك ، وقد يتسبب ذلك في ظهور أعراض مثل الصداع والتشنجات والدوخة وعدم وجود طاقة، يشكل الماء غالبية أجسامنا ، وعدم الحصول على كمية كافية من الماء في نظامنا هو سبب رئيسي آخر للإرهاق.

5:الحرارة أو المرض



قد يؤدي قضاء الكثير من الوقت في بيئة دافئة أو رطبة إلى الشعور بالتعب، وقد تشعر أيضًا بصداع أو دوار ، عندما تكون مريضًا ينخفض ​​مستوى طاقتك ، مما يجعلك تشعر بالتعب والنعاس وانعدام الطاقة في هذه الحالة ، استشر طبيبك لمنع حدوث أي مشكلة خطيرة.