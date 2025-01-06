هل يمكنك التبرع بالدم لو عندك أنيميا؟

كتبت فاطمة خليل

يلعب الحديد دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين الكافية في الدم، لذا إذا كانت مستويات الحديد لديك منخفضة فقد تتساءل هل يمكنك أن تتبرع بالدم في هذا التقرير نتعرف على الإجابة وكذلك على كيفية التغلب على نقص الحديد، بحسب موقع "تايمز ناو".

فقر الدم - وهو النوع الأكثر شيوعًا من نقص الحديد، يحدث عندما يحتوي دمك على عدد أقل من خلايا الدم الحمراء أو أقل من الهيموجلوبين عن المعدل الطبيعي.

والهيموجلوبين هو بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم، عندما لا يكون هناك ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين، فقد لا تعمل أعضاؤك وأنسجتك، مثل قلبك ودماغك، بشكل صحيح.

في جميع أنحاء العالم، يتبرع حوالي 118.54 مليون شخص بالدم سنويًا.

هل يمكنك التبرع بالدم إذا كنت تعاني من الأنيميا أو فقر الدم؟

يقول الأطباء إن الحد الأدنى لمستوى الهيموجلوبين قبل التبرع بالدم هو:



الذكور: 13.0 جم / ديسيلتر

الإناث: 12.5 جم / ديسيلتر

يتم تشخيص فقر الدم عندما تكون مستويات الهيموجلوبين لديك أقل من هذه الأرقام، ما يعني أنه لا يمكنك التبرع بالدم إذا كنت تعاني من فقر الدم، لذا، قبل أن تقرر التبرع، تأكد من فحص مستوياتك من الهيموجلوبين من قبل الطبيب.

إذا لم تستوفِ الحد الأدنى من المتطلبات، فسيتعين عليك الانتظار لمدة شهر على الأقل.

خلال هذا الوقت، قد تتمكن من اتخاذ تدابير لزيادة مستوياتك لتلبية الحد الأدنى من متطلبات التبرع.

علامات وأعراض فقر الدم أو الأنيميا

تتضمن بعض علامات وأعراض فقر الدم ما يلي:



- التعب والإرهاق الشديد

- ألم الصدر

- الدوخة

- الإصابة المتكررة بالعدوى

- خفقان القلب

- الصداع

- الشحوب، حيث يكون لون الجلد أفتح من المعتاد

- طنين الأذن النابض

- ضيق التنفس

علاج الأنيميا أو فقر الدم

وفقًا للخبراء، يعتمد علاجك لفقر الدم على سببه إذا كنت تعاني من فقر الدم بسبب حالة كامنة، فيمكن لطبيبك علاجه. قد تشمل العلاجات المكملات الغذائية أو الأدوية:



- المكملات الغذائية

تتضمن بعض المكملات الغذائية التي يوصي بها الأطباء ما يلي:

- مكملات الحديد

تأتي في كبسولات أو أقراص يمكنك تناولها عن طريق الفم مع كوب من الماء.

- حمض الفوليك

فيتامين ب9 أو حمض الفوليك هو فيتامين أساسي يساعد جسمك على تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، وهما اللبنات الأساسية لجسمك.

- فيتامين ب12

تساعد مكملات فيتامين ب12 في دعم إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية.

- الأدوية

قد يصف الأطباء أدوية لعلاج فقر الدم، والتي تشمل:

- يساعد نخاع العظم على إنتاج المزيد من خلايا الدم الجذعية.

- مثبطات المناعة

- إذا كنت تعاني من فقر الدم بسبب اضطراب المناعة الذاتية، فقد يصف لك طبيبك دواءً يمنع جهازك المناعي من مهاجمة خلايا الدم الحمراء.

- نقل الدم

- زرع الخلايا الجذعية

- الجراحة لعلاج النزيف الداخلي الذي يسبب فقر الدم