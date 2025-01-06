اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يناير 2025 05:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد انقطاع الخدمة..

محافظ الوادي الجديد: عودة واستقرار التيار الكهربي بقرى النهضة في الفرافرة

الإثنين، 06 يناير 2025 04:27 م
محافظ الوادي الجديد: عودة واستقرار التيار الكهربي بقرى النهضة في الفرافرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عودة واستقرار التيار الكهربائي بقرى النهضة بمركز الفرافرة، عقب انقطاع التيار عن بعض المناطق إثر سقوط برجين كهرباء جهد متوسط و3 أعمدة إنارة بالأمس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح أن الجهود مستمرة منذ الأمس لإصلاح الأعطال وعودة الخدمة، حيث تم توصيل محطة المياه على مولدات ديزل لإمداد القرى بالمياه وضمان عدم انقطاع الخدمة عن الأهالي، وتم توصيل التيار بشكل جزئي لعدد من القرى منذ مساء الأمس، مؤكدًا عودة التيار واستقراره حاليًا بكافة القرى.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بكافة المراكز، مهيبًا بالمواطنين البعد عن مصادر الكهرباء والأشجار، وتخفيف الحركة المرورية وتوخي الحذر على الطرق السريعة، بالتزامن مع عدم استقرار الأحوال الجوية.







مشاركة

الوادى الجديد

انقطاع الكهرباء بالفرافرة

قريه النهضة بالفرافرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه






الرجوع الى أعلى الصفحة