مجلس الوزراء: تأمين وتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، وكذا تأمين وتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك من خلال وجود شبكة واسعة الانتشار لهذه الصيدليات، تسهم في اتاحة وسد احتياجات المواطنين من الأدوية في حالة ظهور أي أزمة أو نقص.

كما نوه رئيس الوزراء إلى الدور المهم لصيدليات وزارة الصحة، وكذا الصيدليات التابعة للمستشفيات الجامعية في التعامل مع أي أزمة أو مشكلة تخص اى نقص في الأدوية المطلوبة للمواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والحرص على المتابعة المستمرة لمختلف إجراءات وخطط توطين هذه الصناعة المهمة، إلى جانب بذل مختلف الجهود لتوفير المواد الخام اللازمة للنهوض بصناعة الدواء في مصر، وإتاحة مخزون آمن من هذه المواد بصورة مستمرة، بما يمكن من تفادي حدوث أي أزمات أو نقص في كميات واصناف الأدوية المطلوبة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، مقترحاً حول إمكانية استغلال المستشفيات العامة الموجودة بأنحاء الجمهورية في مواقع مميزة، وتشهد تردد عدد كبير من المواطنين عليها، وذلك من خلال اتاحة صيدليات بحجم أكبر توفر الأدوية للمرتادين على عيادات هذه المستشفيات التي تقدم خدماتها الطبية لملايين المواطنين، وذلك بما يسهم في ضمان توفير الأدوية بصورة منتظمة، خاصة تلك الأدوية التي من الممكن تشهد الأسواق نقصاً في كمياتها المطلوبة للمواطنين.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار، جانباً من جهود الدولة لتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، لافتا في هذا الصدد إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً بين الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API"، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وذلك بهدف الشراكة في إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام، مضيفاً أن استثمارات هذا المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار، وأنه يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.

وأشار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، إلى أن كل محافظة الآن بها فرع لصيدلية الإسعاف، وتقدم الدولة من خلال هذه السلسلة مختلف النواقص في الأدوية، لافتا إلى أن هذه الصيدليات هي أداة الدولة لتوفير الأدوية المختلفة، مؤكداً الجاهزية لافتتاح أي مكان في أي محافظة وتشغيله من خلال سلسلة صيدليات الإسعاف، وتوفير النواقص من خلال هذه الصيدليات.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور علي الغمراوي، إلى ما يتم بذله من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التي تطرأ على آليتي العرض والطلب بسوق الدواء المصري؛ للعمل بشكل استباقي واستشعار أي مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض المصري.

ونوه الدكتور علي الغمراوي، في هذا السياق، إلى الخطوط الساخنة الخاصة بهيئة الدواء المصرية "15301"، لتقديم خدمة تلقي استفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية واماكن توافرها، وذلك على مدار الساعة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير مفصل حول مشروع تطوير صيدليات الإسعاف، وما تم تنفيذه من مبادرات استراتيجية لتعزيز كفاءة وأداء قطاع الصيدليات، تشمل: إعادة هيكلة استراتيجية لقطاع الصيدليات والذي شمل تحولا شاملا وتقييما للعاملين وتطوير الكفاءات، وكذا تطبيق التحول الرقمي عبر جميع الصيدليات، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتوحيد العمليات وتعزيز دقة البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية مدعومة بالمعلومات، بالإضافة إلى العمل علي الانتشار والتوسع من خلال زيادة اعداد الصيدليات ليصل إلى 81 صيدلية منها 28 صيدلية تعمل علي مدار الساعة مما يساعد في تقليل التزاحم وتخفيف العبء على المواطنين بالإضافة إلى 14 صيدلية تعمل بنظام الورديتين و39 صيدلية داخلية، هذا فضلا عن العمل على زيادة التشكيلة البيعية بنسبة 64%، بما يتيح للمرضى صرف جميع الأدوية من مكان واحد دون عناء.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض المقترح الخاص بإطلاق التطبيق الإلكتروني "بالشفا" خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك لتوسيع نطاق صيدليات الإسعاف، حيث سيتيح التطبيق طلب الأدوية بسهولة من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لزيارة الصيدلية، وتوفير الوقت والجهد بحيث يختصر عملية البحث عن الأدوية ويضمن توصيلها بسرعة إلى باب المنزل، وكذا زيادة الكفاءة التشغيلية مما يساعد الصيدليات على توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بتكاليف أقل، والعمل على تعزيز الراحة والموثوقية بتوفير تجربة مريحة وآمنة للعملاء مع إمكانية متابعة حالة الطلب، و دعم المرضى في المناطق النائية بتوصيل الأدوية للمناطق البعيدة التي قد تفتقر إلى صيدليات قريبة، وكذا تقليل الزحام أمام الصيدليات ويُحسن إدارة الطلبات.

وتم التأكيد على السعي لتحقيق المساواة في التعامل مع المرضى حيث تلتزم صيدليات "إسعاف 24" بتقديم خدماتها لجميع المرضى دون تمييز أو تفضيل، حيث يتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة وتوفير الأدوية اللازمة للمريض دون تحميله شراء منتجات إضافية أو إجباره على صرف الوصفة الطبية كاملة وكذا دعم الأمن الدوائي للمجتمع بتأمين احتياجات المواطن المصري من الأدوية الأساسية، مع الالتزام بدورها المجتمعي في تعزيز الصحة العامة.