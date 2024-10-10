افتتاح فرع لصيدليات الإسعاف المصرية بحرم جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم، فرع لصيدليات الإسعاف المصرية بحرم جامعة عين شمس 2، ضمن جهود الجامعة فى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لكافة أفراد المجتمع الجامعى فى ظل استراتيجية متكاملة لتوفير الخدمات الطبية بكفاءة وجودة عالية.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن هذه الخطوة تعكس حرص إدارة الجامعة المستمر على تحسين جودة الرعاية الصحية داخل الحرم الجامعى وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، تلبى احتياجات المجتمع الجامعى من الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل يسير وفعال.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير المزيد من المرافق الصحية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة.

وتتميز صيدليات الإسعاف المصرية التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوفير مجموعة واسعة من الأدوية والمستلزمات الصحية الضرورية، إلى جانب توفير الأدوية الناقصة فى السوق المصرية، وأدوية الأمراض المزمنة بالإضافة إلى تقديم خدمات صيدلانية متكاملة، وستسهم الصيدلية فى تسهيل الوصول السريع إلى الأدوية والمستلزمات الطبية للمجتمع الجامعى، كما توفر الصيدلية صرف روشتات التعاقدات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

شهد الافتتاح الدكتور هانى لطفى مدير عام التعاقدات بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، و الدكتورة هوايدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا الطفولة،اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة، سعيد طارق مدير إدارة الرعاية الطبية وعددًا من الموظفين الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجد صيدلية متكاملة داخل الحرم الجامعي.