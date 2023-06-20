الأطباء ينصحون مرضى القلب بتجنب الأماكن المزدحمة خلال فصل الصيف

كتبت رانيا عامر

يتعرض مرضى القلب خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إلى عدة مشاكل صحية منها ارتفاع مستوى ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب ونوبات قلبية وجلطات دماغية، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

نصحت الدكتورة سفيتلانا بيازروفا، أخصائية أمراض القلب، بعدم خروج مرضي القلب من المنزل عندما يكون الجو حارا جدا، ومن الافضل خروجهم في الفترة المسائية حفاظا علي ارواحهم.و على من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية التواجد خلال أوقات الحر التواجد في مكان فيه تهوية جيدة ويفضل أن يكون فيه مكيف هواء.

وأشارت الخبيرة بانه يجب علي مرضي القلب قدر الإمكان تجنب وسائط النقل وأماكن الازدحام خلال فصل الصيف،مشيرة الي شرب كمية كافية من الماء حتى إذا كان الشخص يعاني من قصور القلب، بمقدار 40-60 مليلترا لكل كيلوجرام من وزن الجسم. لأن الجسم يفقد كمية كبيرة من السوائل في حالات فرط التعرق، إي أنه يفقد نسبة كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لعمل القلب بصورة طبيعية.

وتحذر الأخصائية في نفس الوقت من شرب القهوة والكحول في الجو الحار. كما تنصح بتقليل التدخين إلى أدنى حد، والأفضل الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وشددت الخبيرة علي ضرورة الاهتمام بالتغذية، حيث من الأفضل الامتناع عن تناول الأطعمة المقلية والدهنية، والإكثار من الفواكه والخضروات والأسماك غير الدهنية.

كما تنصح بارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون من أقمشة طبيعية مع غطاء للراس. والتقليل قدر الإمكان من النشاط البدني، وعدم العمل مع إمالة الرأس للأسفل، لأن هذا قد يسبب زيادة في الضغط.

وتحذر الأخصائية كل من يعاني من أمراض القلب من الاستحمام المتباين (ساخن-بارد)، لأنه قد يسبب تشنجات في الأوعية الدموية، وبالتالي احتشاء عضلة القلب.