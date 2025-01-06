فوائد وأضرار وضعية النوم برأس مرفوعة

كتبت فاطمة ياسر

من ارتداد الحمض إلى جودة النوم، ماذا يحدث في جسمك عند النوم ورأسك مرفوعة؟، يشرح الأطباء تأثيرات وضعية النوم الشائعة هذه على الجسم، ومتى تصبح مفيدة ومتى تصبح مضرة، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

فوضعية الجسم أثناء النوم قد تؤثر بشكل كبير على الصحة والراحة على مدار اليوم، ونجد أنه يفضل الكثيرون النوم ورؤوسهم مرفوعة قليلاً، ويقدم العلماء أبرز وأهم فوائد وأضرار هذه الوضعية.

يوضح الدكتور تشاندريل تشوج، كبير أطباء الأعصاب في الهند أنه عندما يتم رفع الرأس أثناء النوم، تساعد الجاذبية في تقليل الضغط في الأوعية الدموية في مناطق الرأس والرقبة، ومع ذلك، يحذر من أنه إذا كانت الزاوية شديدة الانحدار، فقد تحد من تدفق الدم، مما يسبب عدم الراحة أو التصلب.

قد يكون هذا الوضع مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من ارتجاع المريء، أو مشاكل الجهاز التنفسي، ولاحظ الدكتور باليتي سيفا كارثيك ريدي، استشاري الطب في مستشفى كوشيس بالهند أنه تلعب الجاذبية دورًا حاسمًا، حيث يمنع رفع الرأس حمض المعدة من التدفق مرة أخرى إلى المريء، مما يقلل من خطر حرقة المعدة وعدم الراحة في الليل، والأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي تدعم هذا، حيث تظهر انخفاضًا كبيرًا في أعراض ارتداد الحمض أثناء النوم مع رفع الرأس.

ولكن ماذا عن العمود الفقري؟ يقول الدكتور تشوج أنه عندما يتم رفع الرأس قليلاً بزاوية مناسبة، عادةً بين 15 إلى 30 درجة، يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على العمود الفقري في وضع محايد، ومع ذلك، يؤكد كلا الخبيرين أن الارتفاع غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى مشاكل، حيث إن النوم والرأس مرتفع جدًا أو بزاوية غير مريحة يمكن أن يؤدي إلى سوء محاذاة العمود الفقري العنقي، مما يسبب إجهادًا لعضلات الرقبة والجزء العلوي من الظهر.

ويختلف تأثير هذا الوضع على جودة النوم من فرد إلى آخر، وقد يكون هذا الوضع بمثابة تغيير جذري لبعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات في التنفس، ومن خلال تحسين تدفق الهواء، يمكن لهذا الوضع منع الاستيقاظ المتكرر والسماح للفرد بتحقيق مراحل نوم أعمق، ومع ذلك، إذا لم يتم ضبط الارتفاع بشكل صحيح، فقد يتسبب ذلك في التوتر أو الانزعاج، مما يؤثر على مدى عمق نومك.

من يجب عليه أن يأخذ هذا الوضع في النوم؟

وفقا للخبراء، فإن النوم على الرأس المرتفع مفيد بشكل خاص لـ:

-الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع الحمضي للمعدة.

-الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.

-الأفراد الذين يعانون من احتقان الجيوب الأنفية.

-الأشخاص الذين يعانون من حالات قلبية معينة تؤدي إلى تراكم السوائل.

من يجب عليه تجنب هذه الوضعية؟

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل معينة في الرقبة أو الظهر، حيث يتسبب وضع الجسم المرتفع في إجهادهم بشكل أكبر، فقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم من أعراض أسوأ بسبب انخفاض تدفق الدم إلى المخ.

