فوائد السمك للأطفال.. تعزيز القوة والتركيز أبرزها

السمك أحد أهم الأكلات الصحية التي يمكن أن تفيد الطفل الصغير، فهى من الأكلات الصحية والمفيدة التي تعزز الصحة العامة، وتحد من اضطرابات الأطفال، فهو غنى بالأوميجا 3 ويعزز الوظائف الإدراكية للطفل، هكذا أكد تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.
فوائد السمك للأطفال
- السمك يعزز الوظائف الإدراكية للطفل لأنه يحتوي على البروتين والأحماض الدهنية
- تحسين الذاكرة والانتباه وتقليل التشتت والأعراض المضطربة بين الأطفال وتعزيز التركيز ونمو الدماغ لدى الكثير من الأطفال
- تعزيز دفاعات الجسم ضد المرض والجهاز المناعي
- السمك يحتوي على مضادات الأكسدة يعزز المناعة يمنع العدوى وتكرار أدوار المرض المتكررة
- تحسين الصحة العامة والقوة من أفضل المقويات للأطفال لاحتوائه الأحماض الدهنية التي تعزز صحة العين.
- السمك يحتوي على فيتامين D يعزز المناعة ويحسن وظائف الجسم
- يحسن من صحة العظام والمفاصل العامة
- يعزز من حركة الطفل ونشاطه وحيويته
- تحسين صحة القلب ويحافظ على قلب الطفل من الأمراض المتوقعة
- السمك يعزز بناء العضلات فهو بروتين صحى ومفيد وداعم
- يعزز عملية النمو العضلى والجسدى والعقلى أيضا
- تعزيز صحة الأمعاء والمعجدة وتحسين الإخراج
- تقليل خطر الإصابة بالسمنة، فهو يضبط وزن الطفل
- أفضل أنواع السمك للأطفال، السلمون، التونة، البلطى وسمكة الماكريل.