تعرفى على حساسية الأسماك عند الأطفال وأعراضها وطرق العلاج

قال الدكتور إبراهيم عيد، استشاري طب الأطفال في كلية طب أسيوط، إنه بالرغم من فوائد الأسماك إلا أن بعض الأطفال يعانون من حساسية الأسماك، وهي نوع من أنواع الحساسية التي يتعرض لها بعض الأطفال نتيجة لمهاجمة الجهاز المناعي البروتينات المتوفرة في الأسماك، وبالتالي يزداد ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا النوع وأبرزها السعال، وصعوبة التنفس، ألم في البطن، والإسهال، والقيء، وظهور حبوب في أماكن متفرقة من الجسم، وتورم، وحكة .
تعرفى على حساسية الأسماك عند الأطفال وأعراضها وطرق العلاجالثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:00 م
الأسماك- أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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