تعرفى على حساسية الأسماك عند الأطفال وأعراضها وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

فحوصات اكتشاف حقيقة إصابة الطفل بحساسية الأطفال وأضاف استشاري طب الأطفال، أنه في حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها علي الطفل، يجب توقف إعطاء الطفل الأسماك، وأخذه للطبيب المختص، وإجراء بعض الفحوصات الطبية منها فحص الدم لتحديد نوعية الحساسية التي يعاني منها الطفل، والتأكد بالفعل من حقيقة إصابته بحساسية الأسماك، وأشار إلى أنه بعد تحديد نوعية الحساسية، يتم وضع نظام غذائي خاص به، استبعاد الأطعمة التي تزيد من أعراض الحساسية لدي الطفل. قال الدكتور إبراهيم عيد، استشاري طب الأطفال في كلية طب أسيوط، إنه بالرغم من فوائد الأسماك إلا أن بعض الأطفال يعانون من حساسية الأسماك، وهي نوع من أنواع الحساسية التي يتعرض لها بعض الأطفال نتيجة لمهاجمة الجهاز المناعي البروتينات المتوفرة في الأسماك، وبالتالي يزداد ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا النوع وأبرزها السعال، وصعوبة التنفس، ألم في البطن، والإسهال، والقيء، وظهور حبوب في أماكن متفرقة من الجسم، وتورم، وحكة .وأضاف استشاري طب الأطفال، أنه في حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها علي الطفل، يجب توقف إعطاء الطفل الأسماك، وأخذه للطبيب المختص، وإجراء بعض الفحوصات الطبية منها فحص الدم لتحديد نوعية الحساسية التي يعاني منها الطفل، والتأكد بالفعل من حقيقة إصابته بحساسية الأسماك، وأشار إلى أنه بعد تحديد نوعية الحساسية، يتم وضع نظام غذائي خاص به، استبعاد الأطعمة التي تزيد من أعراض الحساسية لدي الطفل.