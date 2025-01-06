تحت اشراف هاريس.. الكونجرس يصدق رسميا علي فوز ترامب بالرئاسة

كتبت نهال أبو السعود

صدق الكونجرس الأمريكي رسميًا على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وسارت عملية فرز أصوات الهيئة الانتخابية بسلاسة ولم تحدث أي اعتراضات أو اضطرابات – وهو تناقض صارخ مع المشهد قبل أربع سنوات عندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول أثناء التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



وأعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي ترأست العملية كرئيسة لمجلس الشيوخ، التصديق على الفرز. وبموجب القانون، سيتم اعتبار هذا الإعلان نهائيًا، أو من الناحية القانونية، "يعتبر إعلانًا كافيًا للأشخاص" الرئيس المنتخب ونائب الرئيس.



ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير.