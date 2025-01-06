الخد المصفوع.. متلازمة غريبة حذرت منها مراكز السيطرة على الأمراض

كتبت فاطمة خليل

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس بارفو بي 19، الذي يسبب متلازمة الخد المصفوع، في الولايات المتحدة، وخاصة بين الأطفال، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفي حين لا تظهر أي أعراض على معظم المصابين بالفيروس، إلا إنه قد يشكل مخاطر جسيمة على النساء الحوامل والأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة.



وأكد الأطباء أنه لا يوجد لقاح أو علاج محدد لفيروس بارفو بي 19 المعروفة أيضًا باسم المرض الخامس أو الحمامي المعدية.

ووفقًا للأطباء، فإن الحالة تؤثر في الغالب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس إلى تسع سنوات، حيث قفزت من 15% في عام 2022 إلى 40% بحلول منتصف عام 2024.

وقد دفع هذا الاتجاه المزعج وكالة الصحة العامة في البلاد إلى إصدار تنبيه صحي، لفت الانتباه إلى الانتشار السريع للفيروس، الذي كان يتصدر عناوين الأخبار في وقت سابق من هذا العام في جميع أنحاء أوروبا.

وجاء في التنبيه: "تصدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا التنبيه الصحي لشبكة التنبيه الصحي (HAN) لإخطار مقدمي الرعاية الصحية والسلطات الصحية العامة والجمهور بالزيادات الحالية في نشاط الفيروس البشري بارفو بي 19 في الولايات المتحدة".

وعلى الرغم من عدم وجود علاج أو لقاح للفيروس، فإن أكثر من 70 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا وما فوق لديهم أجسام مضادة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

نظرًا لأن الفيروس بارفو بي 19 هو مسبب لأمراض نخاع العظم، فقد يؤدي إلى فقر دم شديد في حالات نادرة، وخاصة في المصابين بالسرطان أو عدوى فيروس نقص المناعة البشرية غير المنظمة أو حالات مثل مرض فقر الدم المنجلي.

بالنسبة للنساء الحوامل، يتراوح خطر فقدان الجنين بين 5-10% مع أعلى خطر بين الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل.

ما هي متلازمة الخد المصفوع؟

وفقًا للأطباء، فإن اسم الحالة يأتي من الأعراض المميزة - طفح جلدي أحمر فاتح يظهر على الخدين يشبه الصفع على الوجه، مما يعطي مظهرًا للوجه "المصفوع".

غالبًا ما تكون العلامة الأكثر وضوحًا، خاصة عند الأطفال، ولكنها تسبقها عادةً أعراض أخرى يمكن الخلط بينها بسهولة على أنها نزلة برد خفيفة أو إنفلونزا.



في البداية، قد يعاني الطفل المصاب بمتلازمة الخد المصفوع من أعراض مثل:

حمى منخفضة الدرجة

رشح الأنف

التهاب الحلق

صداع

تعب أو توعك

يقول الخبراء أنه بعد بضعة أيام من الأعراض المبكرة، يظهر طفح جلدي أحمر مميز على الخدين.

وعلى مدار الأيام القليلة التالية، يمكن أن ينتشر طفح جلدي وردي اللون إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الذراعين والساقين والجذع.

قد يتلاشى الطفح الجلدي ثم يظهر مرة أخرى استجابة لمحفزات مثل الحرارة أو ضوء الشمس أو الإجهاد، مما قد يجعله يستمر لعدة أسابيع.