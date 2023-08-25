فحص نخاع العظام يكشف أمراضا عديدة أبرزها السرطان

كتبت فاطمة ياسر

سحب عينة من نخاع العظام يعد من الأمور التي يطلب الطبيب إجراءها عندما يكون لديه شك في إصابة الشخص بمرض يساعده هذا الفحص في اكتشاف كالسرطان، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، سنتعرف على هذا الفحص ومتى يجب إجراؤه، وفقا للأسطر القادمة.

ما نخاع العظام ؟ النسيج الإسفنجي الرخو في وسط العظام، ويحتوي نخاع العظام على أنواع مختلفة من الخلايا التي تنتج خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، فأن نخاع العظام يحتوي على خلايا غير طبيعية أو بروتينات أو تفاعلات التهابية، مثل الخلايا السرطانية.

كيف يتم سحب نخاع العظام؟ يتم إجراء سحب نخاع العظام لتشخيص الحالات التي تؤثر على أنواع مختلفة من خلايا الدم، ويمكن أن يؤدي تعداد الدم غير الطبيعي إلى أن يشك الطبيب في احتمال وجود مشكلة في نخاع العظام، كما أنه يساعد في تشخيص بعض أنواع السرطان وتحديد مدى انتشار السرطان في الجسم، كما أن هذا النوع من الاختبارات يساعد أيضا في اكتشاف البروتينات غير الطبيعية التي تشكل الداء النشواني، والالتهاب، والعدوى مثل السل، ويمكن أيضًا استخدام هذا الإجراء للحصول على خلايا النخاع للزرع. كيف يتم إجراء سحب عينة نخاع العظام؟ نخاع العظام هو أحد أماكن الجسم التي تخزن إمدادات الحديد في الجسم، فنجد أن إنتاج الخلايا الحمراء يتطلب الحديد، ولذا فالنخاع هو المسئول عن هذا الأمر.يتم إجراء سحب نخاع العظام لتشخيص الحالات التي تؤثر على أنواع مختلفة من خلايا الدم، ويمكن أن يؤدي تعداد الدم غير الطبيعي إلى أن يشك الطبيب في احتمال وجود مشكلة في نخاع العظام، كما أنه يساعد في تشخيص بعض أنواع السرطان وتحديد مدى انتشار السرطان في الجسم، كما أن هذا النوع من الاختبارات يساعد أيضا في اكتشاف البروتينات غير الطبيعية التي تشكل الداء النشواني، والالتهاب، والعدوى مثل السل، ويمكن أيضًا استخدام هذا الإجراء للحصول على خلايا النخاع للزرع. تزيل خزعات النخاع العظمي نواة من العظام للسماح للأطباء بتقييم خلوية الأنسجة باستخدام المجهر، وقد تكشف هذه الخزعات عن تشوهات في بنية العظام وأي خلايا غير طبيعية مرتبطة بها أو رواسب بروتينية أو عمليات التهابية.

والموقع الأكثر شيوعًا للحصول على نخاع العظام هو عظم الحوض، ويمكن الوصول إلى جزء من هذا العظام بسهولة لدى معظم الأشخاص من أسفل الظهر، وتشمل المواقع الأخرى الجزء الأمامي من عظم الحوض بالقرب من الفخذ وعظام الصدر.

لا يتطلب الأمر سوى مخدر موضعي لتخدير الجلد والأنسجة وصولاً إلى سطح العظام، ويقوم الطبيب بعمل قطع صغير في الجلد ثم يستخدم إبرة مجوفة، مركزها مملوء بقضيب معدني قابل للإزالة يسمى مبزل، لاختراق القشرة الخارجية الكثيفة للعظام، ويمكن استخدام هذه الإبرة لشفط سائل النخاع ، وبمجرد دخول العظام، يتم إزالة المبزل وتوصيل حقنة بالأنبوب المجوف لإبرة نخاع العظام، ويتم سحب النخاع العظمي كسائل سميك عن طريق السحب.

ويساعد هذا الاختبار علي تشخيص بعض الحالات كوجود سرطان في نخاع العظام، وأيضا يكتشف إذا كان هذا الشخص مصابا بالسرطان في مكان آخر كاللوكيميا، الورم النقوي المتعدد.