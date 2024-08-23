فيروس "الخد المصفوع".. تعرف على أعراضه وكيفية الوقاية من المرض

كتبت فاطمة ياسر

تنتشر عدوى الجهاز التنفسي الموسمية الفيروسية بارفو بي 19، والمعروفة أيضًا باسم متلازمة "الخد المصفوع"، في أوروبا والولايات المتحدة، وهي عدوي شديدة ويصا بها بنسبة كبيرة الأطفال.

ووفقا لموقع healthshots سنتعرف أكثر عن فيروس الخد المصفوع.

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحذير أن 14 دولة في أوروبا أبلغت عن "أعداد مرتفعة بشكل غير عادي" من حالات الإصابة بفيروس "الخد المصفوع"، ولم تتعقب الحالات في أمريكا بشكل مباشر، لكنها قالت إنها تلقت تقارير عن حالات إصابة.

ما فيروس "الخد المصفوع"؟

مرض "الخد المصفوع" ي سببه فيروس يسمى بارفوفيروس بي 19، وهو معروف بإصابة البشر فقط، و تميل حالات الإصابة بهذا الفيروس، الذي يصيب الأطفال في الغالب ولكنه قد يصيب البالغين أيضًا، إلى الارتفاع في أوائل الصيف والربيع وأواخر الشتاء، وفقًا لبحث نُشر في StatPearls في عام 2023.

ينتشر الفيروس بطريقة مشابهة لنزلات البرد، حيث يوجد في قطرات السعال والعطاس لدى الشخص المصاب. ويمكن أن ينتشر أيضًا عن طريق لمس الأشياء الملوثة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة .

ما أعراض مرض "الخد المصفوع"؟

الطفح الجلدي الأحمر على الوجه وهو أحد الأعراض المرتبطة بهذه العدوى، وهذه الأعراض، التي تظهر عادةً بعد أيام قليلة من الحمى، أكثر شيوعًا عند الأطفال منها عند البالغين، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يمكنك أيضًا ملاحظة طفح جلدي على الصدر والظهر والأرداف والذراعين والساقين، ويكون مثيرًا للحكة، يختفي عادةً في غضون أسبوع أو 10 أيام، و تشمل الأعراض الأخرى سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع.

وقد يحدث تورم وألم في المفاصل، وهو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لدى البالغين، وخاصة النساء، وقد يعانون من آلام المفاصل ، عادةً في اليدين والركبتين والقدمين، دون ظهور أعراض أخرى، وعادةً ما يستمر هذا الألم لمدة أسبوع أو 3 أسابيع، ولكن في بعض الأحيان قد يستمر لشهور أو أكثر.

من هم المعرضون لخطر الإصابة؟

يمكن لأي شخص أن يكون معرضًا للخطر، ولكن فرص حدوث مضاعفات من عدوى الفيروس البارفو B19 تكون أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من الحالات الصحية التالية:

سرطان

زراعة الأعضاء

عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

اضطرابات الدم مثل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي.

علاج "الخد المصفوع"

عادةً، لا توجد حاجة إلى زيارة الطبيب لمتلازمة الخد المصفوع، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة . يمكن أن تساعد الإجراءات التالية في تخفيف الأعراض:

-الراحة قدر المستطاع

-حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الماء والمشروبات الصحية مثل عصائر الفاكهة.

-تناول الباراسيتامول أو الأيبوبروفين إذا كنت تشعر بعدم الارتياح، ولكن لا تعطي الأسبرين للأطفال دون سن 16 عامًا.

-من الصعب منع أو إيقاف انتشار متلازمة الخد المصفوع لأن معظم الأشخاص لا يعرفون أنهم مصابون بها حتى يلاحظوا الطفح الجلدي، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية .

الوقاية من الخد المصفوع



ولتقليل خطر الإصابة عليك اتباع التالي....

-اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون، خاصة بعد العطس أو السعال

-استخدم المناديل الورقية لتجميع الجراثيم عند العطس أو السعال

-قم بالتخلص من المناديل المستعملة في سلة المهملات بأسرع ما يمكن.

