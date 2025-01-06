ارتفاع الضغط.. علامات بتقولك لازم تروح للدكتور

كتبت فاطمة خليل

أعراض ارتفاع ضغط الدم غالبًا لا تظهر بوضوح، لذا يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم المرض "الصامت"، لأنه قد لا تكون له أعراض ملحوظة، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض ارتفاع ضغط الدم ومتى تذهب للطبيب، بحسب موقع webmd.

وإذا لم يتم اكتشافه وعلاجه، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم أمراض القلب (بما في ذلك قصور القلب الاحتقاني والنوبة القلبية) والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، لهذا السبب من المهم إجراء فحوصات بدنية منتظمة للتأكد من أن ضغط الدم لديك ضمن النطاق الطبيعي.

هذا مهم بشكل خاص إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا في أي وقت مضى، أو إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم، أو إذا كنت تكتسب وزناً.

متى يجب الاتصال بالطبيب إذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم؟

- إذا كنت تتلقى علاجًا لارتفاع ضغط الدم، فيمكن لطبيبك الإجابة على أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديك أثناء زياراتك المنتظمة. ومع ذلك، قد تكون هناك مواقف تستدعي الاتصال بطبيبك. على سبيل المثال:

إذا لم تستجب للعلاج الذي وصفه لك طبيبك وظل ضغط دمك مرتفعًا

إذا ظهرت عليك أعراض معينة، بما في ذلك التعب والغثيان وضيق التنفس والدوار والصداع والتعرق المفرط وخفقان القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل في الرؤية أو الارتباك؛ فقد تكون هذه الأعراض خطيرة وتستدعي عناية طبية فورية. وقد تكون ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أو الآثار الجانبية للأدوية.

إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن حالتك، فلا تتردد في الاتصال بطبيبك.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وبحسب موقع NHS فإن أعراض ارتفاع ضغط الدم لا تظهر عادة يعاني منه العديد من الأشخاص دون أن يدركوا ذلك.

في حالات نادرة، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم أعراضًا مثل:

الصداع

عدم وضوح الرؤية

ألم صدر

ولكن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي فحص ضغط الدم.