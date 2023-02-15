5 علامات تحذيرية يخبرك بها الجسد .. منها الدوخة والتعرق المفرط

كتبت ميرفت رشاد

هل شعرت بألم في ظهرك أو عضلاتك ؟ من المحتمل أنك شعرت بها أثناء ممارسة بعض التمارين الرياضية ، لكن في أوقات أخرى ، قد تكون الأعراض غامضة أوعامة وقد تكون علامات أولى لمرض أوحالة خطيرة تتطلب مزيدًا من التحقيق، وإليك خمس علامات تحذيرية يحاول جسدك إخبارك بأن هناك شيئًا غير صحيح، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1- دوخة



قد ينتج الدوخة عن الوقوف بسرعة كبيرة أو الشعور بالجفاف قليلاً، لكن الدوار - الإحساس بالدوران في الغرفة - قد يكون أيضًا علامة على مشكلة في الدماغ ، أو خطأ في الجهاز الهضمي أو حالة تؤثر على رؤيتك أو أذنك الداخلية.

يمكن أن يتسبب انخفاض نسبة الهيموجلوبين أو ما يسمى بفقر الدم الدوار، يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية في الأذن الداخلية دوارًا مؤقتًا، يمكن أن تحدث الدوخة أيضًا عن ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم أو مرض السكري أو أمراض الغدة الدرقية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

2-فرط التعرق



قد ينتج التعرق المفرط ، أو فرط التعرق ، من انقطاع الطمث ، والسمنة ، والإفراط في ممارسة الرياضة ، والقلق أو التوتر ، وحتى تناول طعام حار للغاية ، لكن التعرق الشديد قد يشير أيضًا إلى مشاكل في الغدة الدرقية أو مرض السكري أو مشاكل في القلب.

3- الشعور المستمر بالبرودة



الشعور المستمر بالبرودة يمكن أن يشير إلى عدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية ، وفقر الدم ، وضعف الدورة الدموية أو انخفاض الدهون في الجسم ، وفقًا لعيادة كليفلاند، يحدث قصور الغدة الدرقية عندما تنتج الغدة الدرقية عددًا قليلاً جدًا من الهرمونات لتنظيم عملية التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم.

4- فقدان الوزن غير المبرر



عادة ما يكون فقدان الوزن غير المبرر علامة على شيء أكثر خطورة ، يمكن أن يكون من أعراض سرطان المعدة ، ومشكلة الغدة الدرقية ، ومرض كرون ، ومشكلة في القلب والأوعية الدموية ، ومرض أديسون ، ومرض باركنسون ، ومشاكل الجهاز الهضمي ، ومشاكل الأسنان ، والاكتئاب أو القلق ، والآثار الجانبية للأدوية الموصوفة ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، ومرض السكري ، عدوى طفيلية ، تورم البنكرياس ، مشاكل البلع أو الخرف ، وفقًا لعيادة كليفلاند .





5- بقع على بشرتك



قد تكون الشامات أو البقع غير العادية على جلدك علامة على الإصابة بسرطان الجلد وقد لا تكون كذلك، إذا كانت الشامات أو النمش مستديرة أو متناظرة أو لا تتغير ، فأنت على الأرجح بخير، ولكن إذا كانت البقع جديدة أو تنمو أو غير متماثلة أو ليس لها حدود واضحة ، فقد تكون علامة على سرطان الجلد ، وهو نوع قاتل من سرطان الجلد ، وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد .

وأكدت مؤسسة سرطان الجلد، أنه حتى الشامات غير السرطانية غير المنتظمة قد تكون علامة على زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، تنصح المؤسسة بمعرفة بشرتك وتتبع الشامات الخاصة بك والتحقق بانتظام من أي تغييرات.