أسباب تقلصات البطن وطرق سهلة للعلاج

كتبت مروة محمود الياس

يعانى البعض من تقلصات البطن والمغص في الشتاء، وقد تكون ناتجة عن الكثير من الأسباب المرضية أو النفسية أو لأسباب تتعلق بالبرودة والأجواء الباردة، وهى حسبما أوضح تقرير نشر في موقعى هيلث شوتس وهيلث ومنها:

أسباب تقلصات البطن فى الشتاء

برودة الجو: التغيرات في درجة الحرارة قد تؤثر على المعدة والجهاز الهضمي.

تناول المشروبات المثلجة والباردة والأطعمة الباردة قد يؤدي إلى تقلصات البطن وآلامها

نقص الفيتامينات قد يكون سببًا فى تقلصات البطن.

التوتر والخوف ونوبات القلق: التوتر والقلق تؤثر على الجهاز الهضمي.

الإصابة بالتهاب المعدة والحموضة وغيرها قد يؤدي إلى تقلصات البطن.

تناول طعام غير صحى مقلى أو معالج أو تناول الأطعمة الحارة قد يؤدي إلى تقلصات البطن

عدم شرب كميات من الماء كافية لأنها قد تؤدي إلى تقلصات البطن.

قد يكون السبب نفسي بحت

قد يكون السبب راجعا إلى مشكلات فى المعدة والقولون والإخراج بشكل عام

علاج تقلصات المعدة

1. شرب المشروبات الدافئة والماء.

2. تناول الأطعمة الدافئة الصحية

3.تناول الأدوية التي يصفها الطبيب وفقا للحالة بشكل منتظم

4. شرب الزنجبيل والنعناعه والقرفه