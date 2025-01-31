7 أعراض للإصابة بمرض السكر تظهر على البشرة.. لا تتجاهلها

كتبت مروة هريدى

مرض السكر هو اضطراب معقد يؤثر على العديد من أجزاء الجسم، ومن ضمنها البشرة، حيث يمكن أن تظهر بعض التغييرات على الجلد والبشرة بمثابة علامات مبكرة على الإصابة بمرض السكر، حيث يتسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم فى ظهور بعض الأعراض الغريبة على الجلد، لذلك يجب معرفتها جيدًا من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تتراوح التغييرات التى تظهر على البشرة وهى بمثابة مؤشرات مبكرة للإصابة بمرض السكر، من بقع بسيطة فى الساق إلى حالات أكثر إثارة للقلق مثل الجروح غير الملتئمة أو البقع الداكنة فى طيات الجسم، وكلها ناتجة عن ارتفاع نسبة السكر فى الدم، أو مقاومة الأنسولين، أو ضعف الدورة الدموية، ويساعد الاكتشاف المبكر لمثل هذه الأعراض الجلدية فى التشخيص فى الوقت المناسب وإدارة مرض السكري وتجنب ظهور الأعراض الأكثر خطورة.

فيما يلى.. 7 أعراض جلدية تشير إلى الإصابة بمرض السكر



بقع الساق

تظهر هذه البقع المتقشرة ذات اللون البني الفاتح على شكل دائري على الساق، وهي غير ضارة ولا تسبب ألم أو حكة.

بقع داكنة ذات تصبغات

تظهر هذه البقع في طيات الجسم مثل الرقبة أو الإبطين أو الفخذ، وهي علامة على مقاومة الأنسولين ويمكن أن تكون علامة تحذيرية لمرض السكر من النوع الثاني أو ما قبل السكري.

نتوءات أو بقع صفراء ناعمة (زانثلازما)

تظهر هذه النتوءات على الجفون وتنتج عن ارتفاع مستويات الدهون في الدم، وتكون ذات لون أصفر أو برتقالي مائل إلى الأصفر.

القروح والجروح المفتوحة (القرحة السكرية)

يمكن أن يؤدى ارتفاع مستويات السكر فى الدم إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، مما يؤدى إلى ظهور تقرحات وجروح مفتوحة يصعب شفاؤها.

قروح غير قابلة للشفاء

قد يؤدى ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى صعوبة قدرة الجسم على مكافحة العدوى ويسبب تقرحات لا تلتئم.

بقع جلدية صلبة وسميكة (التصلب السكرى)

تسبب هذه الحالة تصلب الجلد وسماكته وشمعيته على ظهر اليدين والأصابع وأصابع القدمين، وتتصلب مفاصل الأصابع، مما يجعل الحركة صعبة.

ظهور نتوءات بنية

تظهر هذه النتوءات على الأرداف أو الفخذين أو المرفقين أو الركبتين، وتنتج عن مستويات عالية للغاية من الدهون الثلاثية فى الدم، وهى نتوءات مؤلمة ومثيرة للحكة، وتسمى أيضًا الأورام الشحمية.