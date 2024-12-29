ظهور البقع الداكنة فى الشتاء.. أسباب ونصائح فعالة للعلاج

كتبت مروة محمود الياس

الشتاء يعني ضعف الترطيب وجفاف الجلد بشكل واضح، يحتاج جو الشتاء إلى عناية عميقة بالجلد وطبقاته، للتخلص من حالة الجفاف المحتملة التي تصيب جميع أنحاء الجسم.

جفاف الجلد والبقع الداكنة

جفاف الجلد والبقع الداكنة أشهر أعراض الاضطرابات الجلدية التي تحدث أثناء فصل الشتاء مع انخفاض درجة حرارة الجو، وفقا لتقارير نشرت في موقعي هيلث الطبى، وhealth shots الطبي.

أسباب ظهور البقع الداكنة فى الشتاء

أوضحت التقارير أن ظهور البقع الداكنة في الشتاء أمر محتمل وبشدة، ولظهور هذه البقع الداكنة أسباب كثيرة في الشتاء منها:

قد يكون الشخص مصابا ببعض الأمراض المناعية الجلدية مثل الاكزيما وغيرها.

قد يكون نتيجة انخفاض الحاد في درجات الحرارة، وبالتالي حدوث جفاف حاد للبشرة تتغير فيها لون البشرة وتظهر فيها البقع بوضوح.

تظهر البقع الداكنة نتيجة الالتهاب التحسسي المحتمل والزائد خلال الطقس البارد مع انخفاض درجات الحرارة.

قد يكون الإنسان لديه درجة تحسس عالية بما يسمى التهاب الجلد التماسي.

تحسس الجلد وبشدة للصابون وكل المنتجات والغبار والبرودة وغيرها.

بعض الأدوية التي تؤخذ في الشتاء نتيجة أدوار العدوى المتكررة قد تسبب تغيرا في ألوان البشرة وتوحيدها.