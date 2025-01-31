وزير خارجية العراق يبحث مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية تحضيرات قمة بغداد

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، الاستعدادات الجارية لاستضافة بغداد للقمة العربية فى دورتها العادية الـ(34).



وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية: أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير فؤاد حسين، للسفير حسام زكي، والوفد المرافق له، الذى ضم عدداً من أعضاء اللجنة التحضيرية للقمة العربية.



واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، الجهود التى تبذلها حكومة بلاده لتوفير جميع المتطلبات اللوجستية والفنية، مشيراً إلى تشكيل لجان متخصصة للإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية والفنية، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع جامعة الدول العربية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجاهزية.. كما شدد الوزير على حرص العراق على إنجاح القمة بالشكل الذى يعكس الصورة الحقيقية للعراق كبلد ينعم بالأمن والاستقرار.



وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الصلة بأجندة القمة، ولا سيما القضايا السياسية والاقتصادية والإعلامية؛ حيث أوضح فؤاد حسين، أن العراق يعمل على إعداد جدول أعمال شامل يتناول أبرز القضايا العربية، بما فى ذلك تعزيز التعاون الاقتصادى العربي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.



من جانبه.. أشاد السفير حسام زكى بالتحضيرات العراقية الجارية لاستضافة القمة، مؤكداً دعم جامعة الدول العربية للعراق فى تنظيم هذا الحدث المهم، معرباً عن ثقته بأن القمة ستكون منصة فاعلة لتعزيز العمل العربى المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية.



يأتى هذا اللقاء فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها الحكومة العراقية لضمان نجاح القمة العربية المقبلة.