نتوءات الأظافر.. 5 أمراض قد تسبب هذه الحالة

كتبت مروة هريدى

جسم الإنسان عرضة للتغير مع مرور الوقت والتقدم في السن، وقد تظهر أعراض مثل تساقط الشعر وترهل الجلد وضعف المفاصل، ومع تقدم الإنسان في السن، قد تبدأ أظافره في التغير بنفس الطريقة التي يتغير بها الجلد، وفي بعض الأحيان، قد تظهر نتوءات على الأظافر، وقد لا تكون هذه الحالة بسيطة كما تبدو، وقد تشير إلى حالات صحية كامنة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما نتوءات الأظافر؟

يُشار إلى هذه الحالة باسم انكماش الظفر، وهي حالة تؤثر على الأظافر وتظهر على شكل خطوط أو تجاعيد عمودية تبدأ من قاعدة الظفر وتمتد إلى طرفه، ويمكن أن تؤثر هذه التجاعيد على نسبة صغيرة من سطح الظفر أو فى الحالات القصوى، تصل إلى 70% من الظفر، ويمكن أن تتفاوت شدتها من بضعة تجاعيد سطحية إلى أخاديد عميقة.

حالات صحية كامنة تسبب نتوءات الأظافر

نقص التغذية

قد تتأثر أظافرك بنقص عناصر غذائية معينة، فعلى سبيل المثال، قد تكون الخطوط العمودية في أظافرك علامة على نقص الحديد والزنك وفيتامينات A، C، D، وهي فيتامينات تساهم في دعم صحة الأظافر، ووفقًا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة عام 2018، يُنصح بشدة باستخدام البيوتين لدعم صحة الأظافر، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مزاياه بشكل كامل.

فقر الدم

يمكن أن تؤثر بعض أشكال فقر الدم على الأظافر وتؤدى إلى ظهور الخطوط العمودية فى الأظافر أو النتوءات، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بتغيرات في اللون أو الملمس، وقد تتطور هذه الخدوش والخطوط العمودية في الأظافر نتيجة لفقر الدم.

اضطرابات الجهاز الهضمى

قد تتأثر الأظافر أيضًا بمشاكل الجهاز الهضمي التي تعوق امتصاص العناصر الغذائية، وقد يواجه الجسم صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية من الوجبات، خاصة إذا كنت تعاني من مرض كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية أو التهاب القولون التقرحي على سبيل المثال، وقد تتدهور حالة الجلد والأظافر إذا كان الجسم يفتقر إلى اللبنات الأساسية اللازمة لإنشاء خلايا جديدة.

الجفاف

ويعد سوء التغذية والجفاف من الأسباب الأكثر شيوعًا لتطور نتوءات الأظافر، حيث تقل قدرة الأظافر على امتصاص العناصر الغذائية مع تقدم في العمر، ما يؤثر بدوره على نمو الأظافر.

أمراض أكثر خطورة

ظهور النتوءات أو الخطوط العمودية ذات اللون الأسود والبني على أظافرك والمعروفة باسم "الميلانينية الطولية"، يمكن أن تكون علامة على مجموعة متنوعة من الأمراض، مثل الصدمات أو العدوى البكتيرية أو الفطرية أو فيروس نقص المناعة البشرية أو اضطرابات الغدد الصماء أو التصبغ الخارجي، علاوة على ذلك، قد يشير هذا النوع من تغير لون الأظافر إلى اضطرابات حميدة أو خبيثة في الجسم.

نصائح لعلاج نتوءات الأظافر

الخطوة الأولى فى علاج نتوءات الأظافر هي معرفة السبب الكامن وراء هذه الحالة وعلاجها، فإذا كنت غير متأكد من السبب وراء ظهور هذه الخطوط على أظافرك، فاستشر الطبيب، وعادة ما تختفي هذه النتوءات من تلقاء نفسها سواء كانت نتيجة لالتهاب القصبة الهوائية أو إصابة، وهنا يكون أفضل نهج لإدارة الحالة هى المراقبة والانتظار.

ويمكنك تجربة التقنيات التالية للحصول على أظافر تبدو صحية..

- تناول الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على الحديد والمغنيسيوم وفيتامين ب لدعم صحة الأظافر.

- استشر طبيبك حول تناول البيوتين، وهو مركب فيتامين ب الذي يُعتقد أنه يساعد في تقوية الأظافر الهشة.

- جرب العلاجات الموضعية مثل المرطبات.

- لا تقضم أظافرك فهذه العادة تؤثر سلبًا على صحتها، كما يجب قص أظافر قدميك بشكل مستقيم، والحرص على أن تظل أظافرك ملتفة.