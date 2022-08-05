ما الذى يسبب تساقط الشعر أو ترققه؟

كتب - حسام الشقويرى

ينمو الشعر على عدة مراحل، المرحلة الأولى هى النمو النشط (طور التنامى)، والذى يشمل نحو 90% من شعرك، المرحلة الثانية تسمى طور التراجع (catagen)، هى عندما يبدأ شعرك فى الموت، المرحلة الأخيرة والتى تسمى telogen هى مرحلة الراحة عندما يتساقط شعرك، وتؤثر كل من هاتين المرحلتين على نحو 5 إلى 10% من شعرك، حسبما نشر موقع webmd.

عادة ما يتساقط شعرك من 50 إلى 100 شعرة يوميًا، وإن تساقط أكثر من هذه الكمية، أو وجود جزء متسع، أو وجود بقع خالية من الشعر كلها علامات على تساقط الشعر، وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تساقط شعرك، قد يكون من أعراض حالة أخرى أو عرض جانبى للعلاج، وفى بعض الأحيان يحدث هذا بشكل مباشر بسبب حالة الشعر، وتتضمن بعض أسباب تساقط الشعر ما يلى:

الغدة الدرقية

داء الثعلبة، وهو مرض مناعى ذاتى يسبب تساقط الشعر بشكل غير مكتمل

ترقق الشعر الوراثى

نقص الحديد

سوء التغذية

فقدان الوزن

سعفة الجلد وهي عدوى فطرية تصيب بصيلات الشعر وتسبب تساقط الشعر

نتف الشعر ، وهو اضطراب في السيطرة على الانفعالات يتسبب في نتف شعرك

تساقط الشعر الناجم عن تسريحات الشعر الضيقة أو المواد الكيميائية القاسية للشعر

علاجات مثل العلاج الكيميائي والتاموكسيفين والألوبورينول

السموم مثل الذهب والبزموت والزرنيخ

التغيرات الهرمونية مثل تساقط الشعر بعد الولادة

بعد الجراحة

بعد ارتفاع في درجة الحرارة

مستويات عالية من التوتر

ولا يوجد علاج لتساقط الشعر، ومع ذلك ، قد تساعد العلاجات في إبطاء مراحل تساقط الشعر أو تحفيز بعض إعادة نموه، وإذا فقدت شعرك بسبب عوامل بيئية أو بسبب الأدوية التي تتناولها، فقد تعمل خيارات العلاج بشكل أفضل.