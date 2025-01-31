علاج القولون العصبي.. نصائح لتجنب المضاعفات

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما نحب تناول الوجبات الدهنية أو الوجبات السريعة، مما يؤدي إلى مشاكل أكبر في الهضم. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مشاكل الأمعاء والحموضة مزعجة في نمط الحياة

وفقا لتقرير موقع ndtv إذا كنت تعاني باستمرار من الانتفاخ والغازات ، بالإضافة إلى آلام المعدة والإسهال والإمساك المتناوبين وعدم إخراج البراز بشكل مرضٍ، فقد تكون مصابًا بمتلازمة القولون العصبي".

بعض العلاجات السهلة التي يمكنك تجربتها في المنزل:



ـ إذا شعرت أن هذه هي الحالة، فأنت بحاجة على الفور إلى تجنب الجلوتين ومنتجات الألبان، و يجب أيضًا تجنب الأطعمة الدهنية والأطعمة المقلية والأطعمة الحارة والأطعمة النيئة وأحيانًا حتى الفواكه النيئة.

ـ يمكنك تناول السمك، والخضروات المطبوخة، وبعض الفواكه مثل الموز.

ـ يجب أن تعالج أمعاءك بالبروبيوتيك الجيد مثل الزبادى، وبمجرد تقليل الالتهاب، ستجد أن أعراض القولون العصبي قد اختفت.

ما هي أعراض القولون العصبي؟

قد تظهر أعراض القولون العصبي بشكل متكرر، أو قد تحدث أثناء نوبات التفاقم، بعبارة أخرى، لا تعاني من الأعراض دائمًا، وبدلاً من ذلك، قد تختفي الأعراض وفي أوقات أخرى، تعود الأعراض.

تشمل علامات وأعراض القولون العصبي ما يلي:

آلام أو تقلصات في البطن، ترتبط عادة بالحاجة إلى التبرز.

الغازات الزائدة والانتفاخ .

الإسهال أو الإمساك أو التناوب بينهما.

الشعور بأنك غير قادر على إفراغ أمعائك .