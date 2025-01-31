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تشييع جثمان شقيق الفنان مصطفى شعبان من مسقط رأسه بالمنوفية.. صور

الجمعة، 31 يناير 2025 02:13 م
تشييع جثمان شقيق الفنان مصطفى شعبان من مسقط رأسه بالمنوفية.. صور جانب من الجنازة
المنوفية - محمد فتحى

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شيع منذ قليل المئات من أهالى قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جثمان شقيق الفنان مصطفى شعبان وخرجت الجنازة من مسجد العطار بقرية البتانون ، بحضور الفنان مصطفى شعبان وأفراد أسرته، ووسط حزن كبير.

وكان النجم مصطفى شعبان، قد كتب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الجنازة

الجنازة

 

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

 

جنازة الشقيق الأصغر للفنان مصطفى شعبان
جنازة الشقيق الأصغر للفنان مصطفى شعبان

 

جنازة شقيق مصطفى شعبان
جنازة شقيق مصطفى شعبان

 







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جنازة شقيق الفنان مصطفى شعبان

البتانون

مصطفى شعبان

جنازة شقيق مصطفى شعبان

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