مضاعفات تهدد مرضى الإيدز والملاريا فى حال تأخر علاجهم

كتبت فاطمة ياسر

أظهرت مذكرة اطلعت عليها "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحركت لوقف إمدادات الأدوية المنقذة للحياة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، وكذلك الإمدادات الطبية للأطفال حديثى الولادة، فى الدول التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مختلف أنحاء العالم.

واكد الدكتور عبد العظيم الحفناوي أستاذ أمراض المناعة والدم في عين شمس، أن مرضى الإيدز والملاريا يتأثرون بشكل كبير في حالة عدم أخذ العلاجات الخاصة بهم، ويجب توضيح مدى تأثر كل مريض .

مريض الإيدز الذي لم يأخذ علاجه

أوضح الحفناوي انه إذا لم يأخذ مريض الإيدز علاجه، يمكن أن يحدث له العديد من المضاعفات ومنها:

1. تدهور الوظيفة المناعية

الإيدز يؤدي إلى تدهور الوظيفة المناعية، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

2. زيادة خطر الإصابة بالأمراض

يمكن أن يزداد خطر الإصابة بالأمراض مثل السرطان، والتهاب الرئة، والتهاب السحايا.

3. تدهور الصحة العامة

يمكن أن يدهور الصحة العامة للمريض، مما يؤدي إلى الضعف، والارهاق، والصداع.

4. زيادة خطر الإصابة بالتهاب السحايا

يمكن أن يزداد خطر الإصابة بالتهاب السحايا، وهو مرض يؤدي إلى التهاب السحايا.

5. زيادة خطر الإصابة بالتهاب الرئة

يمكن أن يزداد خطر الإصابة بالتهاب الرئة، وهو مرض يؤدي إلى التهاب الرئة.

6. زيادة خطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن يزداد خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الجلد، والسرطان الرئوي.

7. زيادة خطر الإصابة بالتهاب المخ

يمكن أن يزداد خطر الإصابة بالتهاب الدماغ، وهو مرض يؤدي إلى التهاب الدماغ.

8. زيادة خطر الإصابة بالتهاب العين

يمكن أن يزداد خطر الإصابة بالتهاب العين، وهو مرض يؤدي إلى التهاب العين.

مريض الملاريا

إذا لم يأخذ مريض الملاريا علاجه، يمكن أن يحدث له ما يلي:

1. تدهور الحالة الصحية يمكن أن تدهور الحالة الصحية للمريض، مما يؤدي إلى الضعف، والارهاق، والصداع.

2. زيادة خطر الإصابة بالتهاب الدماغ

3. زيادة خطر الإصابة بالتهاب الرئة

4.زيادة خطر الإصابة بالتهاب السحايا

5. _زيادة خطر الإصابة بالتهاب العين

6. زيادة خطر الإصابة بالتهاب الكبدد.

7. زيادة خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس

يمكن أن يزداد خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.

8. زيادة خطر الوفاة

يمكن أن يزداد خطر الوفاة إذا لم يتلقى المريض العلاج المناسب.

وأشار الحفناوي إلي انه من المهم الملاحظة أن العلاج المناسب يمكن أن يساعد في تحسين الحالة الصحية للمريض، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض الأخرى، وخاصة لمرضي الإيدز والملاريا، ويجب السعي لاخذ العلاج.