ترامب يعلن عن حوافز مالية للموظفين الحكوميين مقابل الاستقالة

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تقديم "حوافز مالية" للموظفين الحكوميين الذين يرغبون فى الاستقالة من وظائفهم.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن برنامج "الاستقالة المؤجلة" سيوفر رواتب لمدة ثمانية أشهر للموظفين الذين يقدمون استقالاتهم قبل السادس من فبراير المقبل، وقد تم إرسال هذا العرض إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، حيث يطلب من الراغبين فى الاستقالة الرد على نفس البريد من حساباتهم الرسمية، مع إضافة كلمة "استقالة".

ويشمل العرض جميع الموظفين المدنيين، باستثناء العاملين فى مجالات الهجرة والأمن القومى وموظفى خدمة البريد الأمريكية، ويقدر عدد الموظفين المدنيين فى الحكومة الفيدرالية الأمريكية بنحو 2.3 مليون موظف، باستثناء موظفى البريد.

وكان ترامب قد أصدر قرارًا بوقف المنح والقروض الاتحادية، أمس الثلاثاء بدءًا من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة واشنطن .