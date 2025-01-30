مدير "تعليــم دميـاط" يتفقد أعمال تقدير الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية

دمياط معتز الشربيني

تفقد "ياســــر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وذلك للاطمئنان علي اعمال تقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة ، أعمالهم فى تصحيح و رصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وأكـد "عمــــاره" على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى "وكيــــل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح "وكيــــل الـوزارة" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم رصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتور ايمــن الشهــابي محافظ دمياط لاعتمادها وإعلانها.



