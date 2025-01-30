ليبيا.. حبس متهمين باحتجاز مهاجرين غير نظاميين جنوب شرق البلاد

وكالات

أمرت النيابة العامة في ليبيا الأربعاء بحبس تشكيل عصابي من شخصين متهمين باحتجاز وتعذيب مهاجرين غير نظاميين في منطقة الواحات بجنوب شرق البلاد، بغاية طلب فدية من ذويهم.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن النيابة أمرت بحبس اثنين ينتميان لعصابة إجرامية، تعمد أفرادها حجز حرية مهاجرين غير شرعيين، مورست عليهم أساليب التعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة، واللاإنسانية، لغرض إجبار ذويهم على دفع فدية.

كما أشار إلى تورط المتهمين في "حجز حرية 263 مهاجرا غير شرعي، لإرغام ذويهم على دفع سبعة عشر ألف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر صومالي، ودفع عشرة آلاف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي إلى إريتريا. ولفت إلى أنه يتم إجراء تحريات للقبض على بقية عناصر التشكيل العصابي.

ولم تكشف النيابة العامة عن عدد المهاجرين الذين تم تعذيبهم، لكنها أكدت أن ثلاثة مهاجرين تعرضوا للتعذيب، وتظهر عليهم علامات جروح "بالغة".