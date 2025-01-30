كوب من المناعة.. الينسون الدافئ يحسن دفاعات الجسم ضد الأمراض

كتبت مروة محمود إلياس

الينسون هو النبات الطبيعى الصحى، والمشروب الدافئ الذى يفضله الكثيرون نظرا لخصائصه الصحية المهدئة للجسم والحلق، والمعدة، ووفقا لتقرير نشر فى موقع tua saude فإن الينسون يحتوى على مضادات للتشنجات والتقلصات الهضمية، ومعروف عنه خصائصه المهدئة للأعصاب والأحبال الصوتية كذلك.

فوائد الينسون للمناعة

هناك فائدة خاصة للينسون لا بعلمها البعض، وهى قدرته على تعزيز مناعة الجسم ودفاعاته ضد المرض، فالينسون يحتوى على الفلافونيد، وأحماض الكافيين الصحية، وبذور الينسون نكهتها قوية ورائحتها مميزة، وزيوتها العطرية جيدة للغائة وقوية التأثير.

وتابع التقرير موضحا أن الينسون يحتوى على الأوجينول، واللينالول، وهى أحد أهم المركبات النشطة الصحية التى يمكنها أن تؤثر على تلف الهلايا وتعمل على إصلاحها، كما أنه يحتوى على كم هائل من مضادات الأكسدة، المقاومة لتلف الخلايا كذلك، ويعد من مضادات البكتيريا والالتهابات الفعال، كما يعد مضادا للفيروسات، ولذا فهو معزز للمناعة ودفاعات الجسم ضد المرض والأنفلونزا وتكرارا أدوار العدوى، لذا المداومة دون تفريط على كوب الينسون يحسن من المناعة العامة للجسم.

فوائد الينسون

يمكن الاستعانة به كمشروب خاص بنزلات البرد والأنفلونزا والسعال والعطس والكحة والتهابات الحلق، مما يعزز من دفاعات الجسم ضد المرض ويخفف من هذه الأعراض المرضية المزعجة.

تشمل فوائد الينسون الأخرى، تعزيز سلامة الجهاز الهضمى، والتخلص من التقلصات والمغص وأوجاع البطن، فضلا عن التخلص من الإمساك وعلاجه، مع قدرته على تعزيز فرص الوقاية من أمراض القلب، والجلطات، وتحسين الدورة الدموية بشكل عام، كما أنه يخفف أعراض البرد، ويحسن من التنفس.