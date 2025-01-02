كيفية الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا؟

أثناء موسم الشتاء، تزداد احتمالية الإصابة بـ نزلات البرد والإنفلونزا، مما يجعل الوقاية منها ضرورة للحفاظ على الصحة والحد من انتشار العدوى، والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا تتطلب اتباع مجموعة من الخطوات التى تعزز جهاز المناعة وتقلل من فرص التعرض للفيروسات. إليك أهم الطرق:

1- تعزيز الجهاز المناعى

- تناول غذاء متوازن: تأكد من حصولك على الفيتامينات والمعادن الضرورية، خاصة فيتامين C (الموجود في الحمضيات) والزنك (الموجود في اللحوم والمكسرات).

- شرب السوائل: احرص على شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.

- ممارسة الرياضة: الرياضة المنتظمة تقوي جهاز المناعة وتحسن الصحة العامة.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم الجيد يساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

2- النظافة الشخصية

- غسل اليدين: اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد ملامسة الأسطح العامة.

- استخدام معقم اليدين: إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بنسبة 60% على الأقل.

- تجنب لمس الوجه: حاول عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم بيديك، حيث يمكن أن تنقل الفيروسات.

3- تجنب العدوى

- تجنب الأماكن المزدحمة: حيث تزداد احتمالية انتقال الفيروسات.

- الابتعاد عن الأشخاص المصابين: تجنب الاتصال الوثيق مع المصابين بالبرد أو الإنفلونزا.

- استخدام المناديل: عند السعال أو العطس، استخدم منديلاً ورميه فورًا، ثم اغسل يديك.

4- تعزيز النظافة البيئية

- تنظيف الأسطح بانتظام: قم بتعقيم الأسطح التي تُلمس بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب والهواتف المحمولة.

- تهوية الأماكن المغلقة: افتح النوافذ لتجديد الهواء في المنزل أو المكتب.

5- اللقاحات

- أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية: يُعتبر من أفضل الطرق للوقاية من الإنفلونزا وتقليل حدة الأعراض إذا أصبت.

6- العادات الصحية الإضافية

- ارتداء الكمامة: خاصة في الأماكن المزدحمة أو عند الإصابة.

- تجنب الإجهاد الزائد: التوتر والإجهاد يمكن أن يضعف جهاز المناعة.

- الإقلاع عن التدخين: التدخين يؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي ويزيد من خطر الإصابة.



اتباع هذه الخطوات يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والحفاظ على صحة جيدة.