علماء يكتشفون طريقة يجدد بها المخ نشاطه أثناء الليل

كتبت فاطمة خليل

كشف باحثون من جامعة كوبنهاجن بالدنمارك كيف يمكن أن يجدد المخ نشاطه أثناء الليل، ويعتقد العلماء أن دماغك يمر بدورة يغسل بها المخ ما يعادل يومًا كاملًا من المنتجات الثانوية السامة استعدادًا ليوم جديد من التفكير في المستقبل، بحسب موقع "ساينس ألرت".

وقام الباحثون بتطبيق مجموعة من التقنيات لرسم خريطة للارتفاع والهبوط الدقيق للناقلات العصبية وحجم الدم والسائل النخاعي لدى الفئران أثناء قيامها بيومها.لا تساعدنا النتائج على فهم أفضل لكيفية تجديد الدماغ لنفسه في الليل فحسب، بل إنها تكشف أيضًا عن جانب سلبي مفاجئ لأدوية النوم الشائعة.

يُطلق على هذه العملية البيولوجية التي يشار إليها تقنيًا باسم النظام اللمفاوي اسم "شبكة الصرف الصحي" للدماغ.

وقد نجحت الدراسات الجارية منذ ذلك الحين في رسم خريطة للشبكة في أدمغة البشر، وكشفت عن أن النظام اللمفاوي يسحب السائل الشوكي إلى عمق داخل الدماغ لحمل المواد التي قد تسبب الضرر في تركيزات عالية. وترتبط بعض هذه النفايات بمرض الزهايمر.

كما تساعد عملية "إزالة مياه الصرف الصحي" هذه في موازنة مستويات المياه في جميع أنحاء الدماغ، وتسهيل تقديم العوامل الخطيرة المحتملة المسببة للمرض إلى الجهاز المناعي، بل وتساعد حتى في توصيل إمدادات الوقود إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

وتشير الدراسات حول كيفية إخراج الدماغ للمواد إلى نظام إزالة النفايات ليتم غسلها بشكل إيقاعي لإزالتها إلى أنماط الموجات الدماغية التي يتم تنسيقها جماعياً بواسطة الخلايا العصبية التي تنسق العملية.

كان الدافع وراء هذا البحث هو فهم أفضل لما يحرك تدفق السائل الليمفاوي أثناء النوم، والرؤى من هذه الدراسة لها آثار واسعة النطاق لفهم مكونات النوم التعويضي.

من خلال وضع علامة على الناقل العصبي نورإبينفرين واستخدام غرسة الألياف البصرية لتنشيط الجينات الحساسة للضوء المصممة في أنسجة دماغ الحيوان، يمكن للفريق مراقبة وتجربة التقلبات في إزالة النفايات أثناء نوم الفئران وأثناء يقظتها.

دعم عمل الباحثين دراسات سابقة أظهرت أن نورإبينفرين يتسبب في تقلص الأوعية الدموية بشكل إيقاعي على مدى نبضات تستمر حوالي 50 ثانية، تليها تذبذب دقيق في حجم الدم في جميع أنحاء الدماغ.