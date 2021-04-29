اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 11:16 م
خالد صلاح
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لماذا يحدث مرض انفصام الشخصية وما دور الناقلات العصبية فى أعراض المرض؟

الخميس، 29 أبريل 2021 11:00 م
لماذا يحدث مرض انفصام الشخصية وما دور الناقلات العصبية فى أعراض المرض؟ انفصام الشخصية
ندى سليم

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كشفت دراسة أجراتها جامعة نورث ويسترن الأمريكية عن الخلايا العصبية التى هى السبب الرئيسى وراء الإصابة بمرض انفصام الشخصية، بهدف الوصول إلى تقنيات علاجية للحد من أعراض المرض، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال إكسبريس. 

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وقال الباحثون إن الخلايا العصبية فى قشرة الفص الجبهى، هى الجزء المسئول عن حدوث الضعف الإدراكى لدى مرضى انفصام الشخصية، حيث توصل الباحثون إلى أن التغيرات التى تصيب عدد من الناقلات العصبية التى يطلق عليها ناقلات أيونات الكلوريد، هى المسئولة عن العجز الإدراكي في مرض انفصام الشخصية.
 
وأكدت الدراسة أن هذه الناقلات العصبية تساعد فى  الحفاظ على التوازن المثبط  فى الدماغ، وحدوث تغيرات بها ينتج عنه ظهور الأعراض المعرفية لمرض انفصام الشخصية مثل ضعف الذاكرة قصيرة المدى.
 
 
وتوصل الباحثون إلى أن هذه الناقلات العصبية تكون مسئولة أيضا عن الإصابة ببعض الاضطرابات الأخرى مثل  أعراض العجز المعرفي أيضًا و اضطرابات طيف التوحد .
 
وأوضحت الدراسة أن عدم التوازن في ناقلات الكلوريد يمكن أن يكون مساهماً مهماً في الأعراض المعرفية لمرض انفصام الشخصية.
 
وركزت الدراسة على فحص قنوات الكلوريد التى هى مفتاح علاج انفصام الشخصية وتقليل حدة الأعراض لدى المرضى.

انفصام الشخصية

أعراض انفصام الشخصية

اسباب انفصام الشخصية

مضاعفات انفصام الشخصية

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