علامات الوسواس القهرى عند الأطفال

كتبت مروة محمود الياس

الوسواس القهرى في الأطفال أمر وارد حدوثه، ويأتيهم في شكل أفكار ملحة لا يمكنهم الهرب منها، حتى تصبح لديهم طقوسا خاصة، وغالبا من بعد الخامسة من العمر يمكنهم إخفاء هذه السلوكيات والأفعال.

وفقا لتقرير نشر في موقع تشايلد مايند المعنى بصحة الطفل النفسية والعقلية، فإن فإن الأطفال قد يعانون الخوف والوسواس من أي شيء، بدءا من الخوف من قلة النظافة، والخوف من التلوث، والخوف من وفاة أحد الأحباء، وصولا لأفعال شديدة ومرهقة مثل نتف الشعر، واضطراب تشوه الجسد|، مع الاكتناز الشديد.

قد يصاب بعض الأطفال بأعراض الوسواس القهرى نتيجة إصابتهم بأمراض معينة، وعلى إثرها تبدأ الأعراض في الظهور، مثل الإصابة بالتهابات الحلق، والمكورات العنقودية.

أعراض الوسواس القهرى عند الأطفال

تختلف الأعراض من طفل لآخر، ومن حالة لأخرى، كل من المرضى له طقوس تعنيه، ولكن أهمها تظهر على شكل:

تكرار الأفعال بشكل قهرى.

الغضب الحاد نتيجة القهر الذى يعيشه الطفل.

نوبات من الاكتئاب.

غسيل الأيدى على سبيل المثال بشكل مفرط.

تحديد عدد حركات معينة لأفعال معينة، يحددها الطفل بنفسه.

تنظيف يديه أو حجرته أو ألعابه بشكل مستمر وقهرى.

نزع الجلد في بعض الأحيان.

نتف الشعر في كثير من الأحيان.

القلق الشديد تجاه الوزن والشكل واضطراب تشوه الجسد.

علاج الوسواس القهرى عند الأطفال

يكمن علاج الوسواس عند الأطفال من خلال الاهتمام بالعلاج السلوكى مثل التعرض والمنع وفقا لرؤية الطبيب المختص، بجانب بعض أنواع الأدوية وفقا للطبيب.