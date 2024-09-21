لحمايته من التطرف.. أسباب الوسواس القهرى الدينى عند الأطفال وطرق علاجه

كتب – حسام الشقويرى

يعاني الأطفال المصابون باضطراب الوسواس القهري من أفكار أو مخاوف أو اندفاعات غير مرغوب فيها تسمى الهواجس، ويصاب بعض الأطفال المصابين باضطراب الوسواس القهري بهواجس تتعلق بالدين والإيمان بالله، وقد يصابون بقلق شديد من احتمالية كسر القواعد الدينية ويركزون على تجنب الأخطاء أو تصحيحها، فهم قلقون للغاية لدرجة أن خوفهم يعيق حياتهم اليومية وفقًا لما نشره موقع childmind.org.

ومثال على ذلك الطفل الذي يشعر بالقلق الشديد لدرجة أنه لا يستطيع النوم إلا إذا قال نفس الصلاة 10 مرات بشكل صحيح قد يكون مصابًا باضطراب الوسواس القهري الديني، قد يكون مهووسًا بفكرة أن الله غاضب عليه أو أن الشيطان هو الذي يحفز أفعاله.

وعادة ما يكون التعبير عن الإيمان والمبادئ الأخلاقية القوية لدى الطفل تطوراً مرحباً به، ولكن في بعض الأحيان قد يتحول إيمان الطفل إلى هوس، وبدلاً من العزاء، يشعر الطفل بالقلق الشديد من انتهاكه للمعايير الدينية واليأس من تصحيح أخطائه المدركة، هذا ما يحدث عندما يصاب الأطفال باضطراب الوسواس القهري ويظهر في الدين.

يبدأ علاج اضطراب الوسواس القهري دائمًا بمساعدة الشباب وأسرهم على فهم كيفية تسبب اضطراب الوسواس القهري في ظهور أعراضهم. ويمارس الأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري سلوكيات قهرية لصد أو تحييد القلق الذي يشعرون به، والذي يحدث بسبب أشياء مثل الأفكار أو الصور أو الدوافع غير المرغوب فيها. تُعرف هذه باسم الهواجس. لكن الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري لا يدركون دائمًا أن اضطراب الصحة العقلية وراء هذه الأفكار والسلوكيات. في حالة الوسواس القهري، قد يخطئون في اعتبار الصلاة امر قهرى وان ذلك الامر يشير الى استجابة مناسبة لفكرة غير صحصحة . إنهم لا يدركون أن اضطراب الوسواس القهري لديهم هو وراء هذه الأفكار الخاطئة والتي قد تصل الى حد انكار وجود الله.

إن مساعدة الناس على فهم ما يأتي من الوسواس القهري وما يأتي من الدين أمر ضروري. "إذا كنت تريد الصلاة لأنها تجلب لك السلام وتشعر بالارتباط، فهذا رائع. ولكن إذا كنت تصلي لأنك تخشى أن تُعاقَب إذا لم تفعل، فربما يكون هذا أكثر من اضطراب الوسواس القهري"،

أساليب العلاج

التعرض مع منع الاستجابة

علاج اضطراب الوسواس القهري هو ما يسمى بالتعرض مع منع الاستجابة ، وهو يعمل عن طريق تعريض الناس للأشياء التي تسبب لهم القلق تدريجيًا وفي بيئة آمنة. حيث يتعلم الطفل الذي يتعرض للمواقف كيف يتحمل القلق الذي يشعر به، ومع مرور الوقت يكتشف أن قلقه قد تضاءل بالفعل. ثم يصبح مستعدًا لخوض مواقف أكثر تحديًا.

وللتأكد من أن التعرضات ليست صعبة للغاية، سيعمل الطفل في بداية العلاج مع طبيبه على تصنيف الأشياء التي تسبب له القلق، من التوتر البسيط إلى القلق الشديد. ثم سيتعاملان مع الأعراض واحدة تلو الأخرى معًا.

طلب الطمأنينة

هناك جزء آخر مهم للغاية من العلاج وهو تعليم الأشخاص الآخرين في حياة الطفل كيفية الاستجابة لاضطراب الوسواس القهري. ويشكل طلب الطمأنينة من الآخرين جزءًا كبيرًا من الاضطراب . ويمكن أن يتخذ هذا أشكالًا مختلفة، بما في ذلك:

مطالبة الآخرين بتجنب مسببات القلق لديها ، مثل عدم قول كلمات معينة أو القيام بأنشطة معينة في حضورها

إن الحصول على الطمأنينة يجعل الطفل يشعر بتحسن في تلك اللحظة، لذا توفره الأسر لأنها تعتقد أنها تساعده. لكن البحث عن الطمأنينة هو مجرد إجبار آخر، وعندما يقدم الناس الطمأنينة فإنهم يشاركون في الإجبار ويغذون اضطراب الوسواس القهري عن غير قصد.

وذلك لأن تلقي الطمأنينة مرة واحدة لا يكفي أبدًا بالنسبة للشخص المصاب باضطراب الوسواس القهري. ستأتي الطلبات مرارًا وتكرارًا في حلقة لا نهاية لها لا تعالج جذور قلق الشخص، بل تزيد من قوة القلق. كما تجعل الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري يشعرون بالاعتماد على من حولهم ليشعروا بتحسن (مؤقتًا). يطلق علماء النفس على عملية الطمأنينة هذه "التكيف".

علماء الدين

في حالة الوسواس القهري، من المنطقي غالبًا أن يكون علماء الدين على دراية أيضًا بهذا الاضطراب . وذلك لأنهم غالبًا ما يُطلب منهم الطمأنينة ودورهم هو تقديم التوجيه والإجابة على الأسئلة.