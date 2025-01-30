رفع مستوى النظافة وإلغاء البؤر جمع القمامة من المنبع بقرى الوحدة المحلية بالحامول

المنوفية - محمد فتحى

أجرت المهندسة مروة زهران، رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، جولة مفاجئة على الوحدة المحلية بالحامول ، لتفقد سير العمل .

وأضافت رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه تم المرور على قرى الوحده وتبين تجمعات قمامة وتم توجيه رئيس الوحدة على رفع مستوى النظافة وإلغاء البؤر جمع القمامة من المنبع، كما تم المرور على محطة صرف شبرا بلولة للوقوف على نسب التنفيذ.

كما تم المتابعة الداخلية من داخل مجلس مدينة منوف، للمتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة والتصالح تحت المتابعة

ووجهت المهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة منوف لإنهاء النقاط التى تم رصدها من القمر الصناعي لوحدة المتغيرات المكانية، تحت إشراف حاتم عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية والمهندس زيدان عبد العظيم مدير الإدارة الهندسية.

كما تم المرور ومتابعة إنهاء ملفات أملاك الدولة والتصالح.