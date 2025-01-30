خطة نقل المهاجرين لجوانتنامو.. ترامب يأمر ببناء معسكر يستوعب 30 ألف شخص

كتبت ريم عبد الحميد

أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا ببناء معسكر احتجاز يستوعب 30 ألف سرير فى القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو بكوبا، موضحا خططا لإقامة موقع خارج الأراضى الأمريكية، حيث سيتم إرسال المهاجرين الذين يتم اعتقالهم فى إطار حملة الترحيل الموسعة.

وخلال حديث فى البيت الأبيض للتوقيع على قانون "لانكين ريلى" الذى من المتوقع أن يوسع عدد المهاجرين المحتجزين فى الولايات المتحدة عن جرائم بسيطة، قال ترامب إن الموقع الهائل فى جوانتانامو سيكون معتقل لأسوأ الغرباء المجرمين الذين يهددون الشعب الأمريكى، وسيكون مكانا يصعب الخروج منه.

وقال ترامب: بعض من هؤلاء سيئون للغاية، ولا نثق حتى بدول أخرى لأخذهم، ولا نريدهم أن يعودوا، لذلك سنرسلهم إلى جوانتانامو، وهذا سيضاعف قدراتنا على الفور.

ويوجد لدى وكال الهجرة والجمارك الأمريكي قدران لاعتقال 40 ألف مهاجر قريبا من المهددين بالترحيل. وأكبر المنشآت فى هذه الشبكة يوجد بها نحو ألفى سرير، ولذلك، فإن الموقع الذى يتحدث عنه ترامب فى جوانتانامو سيقلل أى موقع تشرف عليه وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية داخل الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة مع فوكس نيوز، قال وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث إن القاعدة تمثل مكانا ماليا لاحتجاز المرحلين. وأضاف هيجسيث أنه إلى جانب المرافق المستخدمة لإيواء الإرهابيين والتي يعرفها الكثيرون، فإن القاعدة الموجودة فى جوانتانامو هي محطة بحرية حيث كانت منذ عقود من الزمان مهمتها توفير الرعاية للمهاجرين واللاجئين وإعادة التوطين.

وقال هيجسيث، الذي كان جنديًا في الحرس الوطني متمركزًا في جوانتانامو، إن المعتقلين لن يُحتجزوا مع الإرهابيين المشتبه به، بل إن الغرض من المعسكر سيكون "عبورًا مؤقتًا" بينما يكمل المسئولون الأمريكيون الأوراق ويتخذون ترتيبات السفر لإرسال المعتقلين إلى دول ثالثة إذا لم تقبلهم دولهم الأصلية، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام ملعب الجولف في القاعدة لتوسيع سعة الاحتجاز لتتسع لستة آلاف شخص.