تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بـ 18 قرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ جمعية الأورمان فى تنظيم معرض جديد لتوزيع الاثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية بدار مناسبات قرية أبو رية مركز الرياض، وذلك لدعم (600) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمركزى الرياض وكفرالشيخ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ.

وجاء ذلك بحضور نهله الشبعان، نائب رئيس مجلس المدينه بالرياض، وفتوح ناجي، مدير الجمعيات بمركز الرياض، وعفاف عبدالجليل، مديرة الشؤون بالوزارة مركز الرياض.

شملت الخطة التفصيلية قرى ابوريه والوزارية والشراقوة وهلال والبشاير وحزين والطيارة ومنشاة جادالله والكوم والمثلث وشمس الدين وأبو زهرة والعجيبه والشناوي بمركزالرياض، وقرى المرابعين ونصرة والخضيري وكفر المرابعين بمركز كفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن تنظيم المعرض جاء ليؤكد على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، أسطوانات غاز ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات"، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.