بعد تأييد حبسه.. سجل جنائى نقل على غزال من الملاعب إلى السجن

كتب أحمد حسني

بعد أن قضت محكمة جنح التجمع الأول، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس اللاعب على غزال بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، فى حكم غيابى صادر ضده، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية، الأحكام التى تواجه اللاعب السابق أمام القضاء:

- المحكمة الشهر الماضى قضت بتأييد أحكام بالحبس تترواح من 3 إلى 6 سنوات بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.

- محكمة جنح التجمع الأول قضت أيضا بتأييد حبس على غزال بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه.

- دفاع على غزال قرر التقدم بالاستئناف على الأحكام الصادرة ضد موكله أمام المحكمة المختصة.



وكان دفاع على غزال الدكتور معتز نور الدين، بحافظة مستندات تثبت خروج اللاعب من الشركة الخاصة بتقديم البلاغات، وعدم صلة المتهم بالشركة منذ تاريخ خروجه منها.



الشرطة كانت ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.

محمد رشوان محامى المجنى عليهم فى القضايا، قال إنه كان قد قدم بعدة بلاغات ضد على غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجنى عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على اللاعب على غزال، لاعب كرة القدم السابق، لتهربه من 26 حكم قضائى تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص فى القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب على غزال بالنصب عليهم فى القاهرة والحصول على أحكام قضائية ضده.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين امتناعه عن تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها فى شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على أرباح، إلا أنه لم يلتزم بعد ذلك بتسديد الأرباح، فتم القبض عليه.