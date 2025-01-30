اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تنعى الشعب الأمريكى فى ضحايا حادث الطائرتين بواشنطن

الخميس، 30 يناير 2025 02:28 م
الطائفة الإنجيلية تنعى الشعب الأمريكى فى ضحايا حادث الطائرتين بواشنطن الدكتور القس أندريه زكي
كتبت - بتول عصام

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نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بيانا، لنعي الشعب الأمريكي، جاء نص البيان كالآتي: "بقلوب يملأها الحزن والأسى، نتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الأمريكى وحكومة الولايات المتحدة فى ضحايا الحادث المأساوى الناجم عن تحطم طائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان فى واشنطن، والذي أودى بحياة عديدٍ من الأبرياء".

 


وأضاف البيان: "نشارك أسر الضحايا وذويهم أحزانهم، ونصلي إلى الله، مصدر كل تعزية، ليمنحهم سلامه العميق الذى يفوق كل عقل فى هذه الأوقات العصيبة".

 

وفى سياق متصل، أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن تأييدها الكامل للموقف المصرى الثابت إزاء القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للشرق الأوسط، وتُعبر عن رفضها الواضح لمقترحات التهجير التى طُرحت مؤخرًا لنقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة.

 

 







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القس أندريه زكي

الطائفة الإنجيلية

الشعب الأمريكي

الفلسطينيين

ترامب



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