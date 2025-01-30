استمرار صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بحى غرب

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة والنهوض بها وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى تنفيذ حملات للاطمئنان على كشافات الإنارة بشكل دورى من أجل رفع كفاءة مستوى الإنارة وظهور الشوارع بمستوى لائق وتجنباً لوقوع حوادث حفاظاً على سلامة المواطن.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لحي غرب برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي، قد واصلت أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة بدل التالفة وإصلاح المعطلة وتغيير المتهالك من الأسلاك والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بالطرق والشوارع الرئيسية بنطاق الحى حيث تم صيانة وإنارة وإصلاح أعطال الكشافات بشارع يسري راغب من كوبري السادات حتى مطعم الناحل من الجانبين فضلاً عن إنارة مطلع كوبري فيصل وشارع جنينة الدرويش منطقة غرب البلد وذلك بمتابعة وإشراف نواب رئيس الحي وبمشاركة مسؤولي الكهرباء .

وأشار محافظ أسيوط، إلى استمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

