كتبت فاطمة خليل

يؤثر نمط حياتنا بشكل كبير على صحة القلب والأوعية الدموية، وهذا يشمل النظام الغذائي والنشاط البدني والتدخين وأنماط النوم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يعاني واحد من كل ثلاثة بالغين من أمراض القلب، ولأن النظام الغذائي هو أول خطوة للوقاية من أمراض القلب نقدم في هذا التقرير أبرز الأطعمة التي تناسب مريض القلب، بحسب موقع " ucdavis".

أكلات تناسب مريض القلب.. أى أنواع البروتين أفضل

1. تناول الكثير من الفواكه والخضراوات

يرتبط النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة أو قليلة الصوديوم كلها مفيدة.

2. اختر الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة في الغالب بدلاً من الحبوب المكررة

تناول الحبوب الكاملة مثل: الشوفان السريع والكينوا. كلاهما حبوب كاملة وسهلة الطهي.

وأبتعد عن الأطعمة التي تحتوي على دقيق أبيض معالج لأنها تحتوي على عدد أقل من العناصر الغذائية ولا تحتوي على ألياف.

3. اختر مصادر صحية للبروتين وتشمل:

البروتين النباتي: المكسرات مثل: الجوز واللوز بأحماض أوميجا 3 الدهنية. ربع كوب من المكسرات يعد وجبة خفيفة رائعة. ارتبط تناول المزيد من المكسرات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

العدس غني بالألياف والبروتين وسهل الطهي وقد يسبب إزعاجًا أقل في الجهاز الهضمي من الفاصوليا.

يرتبط تناول كمية أكبر من البقوليات (الفاصوليا والبازلاء) بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأسماك والمأكولات البحرية: خاصة الأسماك الدهنية مثل: السلمون أو التونة المشوية لأنها غنية بالبروتين، وتحتوي على سعرات حرارية أقل وتحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب.

منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون مثل: الزبادي اليوناني فهو غني بالبروتين، ويحتوي على الكثير من الكالسيوم، إنه خيار رائع للإفطارمع الشوفان السريع.

-قطع اللحم والدواجن الخالية من الدهون: هناك ارتباط مباشر بين تناول اللحوم الحمراء وخطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة وتكون هذه العلاقة أقوى بالنسبة للحوم المصنعة فبدلاً من اللحوم المصنعة، يمكنك تناول الدجاج منزوع الجلد. فهو أقل دهونًا من معظم لحوم البقر.

4. استخدم الزيوت النباتية السائلة

مثل: زيت الزيتون وبذور الكتان، حيث أن الزيوت النباتية السائلة غنية بالدهون غير المشبعة، والتي تقلل من نسبة الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) وخطر الإصابة بأمراض القلب.

أبتعد عن الدهون التي تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، مثل السمن النباتي والسمن الصناعي.

تجنب الزيوت (جوز الهند والنخيل ونواة النخيل) والدهون المهدرجة جزئيًا.

5. قلل من شرب المشروبات والأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة

تجنب أي مُحليات كيميائية أو سكر أبيض مُعالج ترتبط السكريات المضافة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب التاجية وزيادة الوزن. أظهرت المُحليات البديلة تأثيرات مختلطة على التمثيل الغذائي.

6. اختر الأطعمة التي تحتوي على القليل من الملح أو بدونه وقم بإعدادها فى المنزل

استخدم الأعشاب المجففة والأعشاب الطازجة والحمضيات لتحسين المذاق الطبيعي للأطعمة.

تجنب الملح (الصوديوم) قدر الإمكان. هناك علاقة مباشرة بين زيادة تناول الملح وارتفاع ضغط الدم.