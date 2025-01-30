أكلات تناسب مريض السكر مع الأرز.. وأى الأنواع أفضل

كتبت إيناس البنا

الأرز يشكل 70% من السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان في أغلب بلدان العالم، ومع ذلك، يتم تذكير الأشخاص المصابين بمرض السكر باستمرار تجنب تناول الأرز.

كشف موقع " apollosugar"، أن تضمين مجموعة متنوعة من الأرز في نظامك الغذائي لمرضى السكر يمكن أن يساعدك على الالتزام بنظام غذائي من الأرز، والتحكم في مستويات السكر في نفس الوقت، وهذا مهم لأنه أكثر من تناول الأدوية، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية التحكم في مرض السكر في المنزل من خلال النظام الغذائي .

هل يمكن لمرضى السكر تناول الأرز؟

نظرًا لمحتوى النشا والكربوهيدرات، يُعتقد أن تناول الأرز يزيد من مستويات السكر في الدم، وبالتالي لا ينبغي تضمينه في خطة النظام الغذائي لمرضى السكر.

يحتوي الأرز على الكثير من السعرات الحرارية، حيث يحتوي على حوالي 345 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

خالي من الكوليسترول.

غني بالفيتامينات والمعادن.

مفيد لتعزيز البكتيريا المعوية الجيدة.

يحتوي الأرز على كمية أقل من الصوديوم، وبالتالي فهو أفضل لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

مليء بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور.

يحتوي الأرز على الريبوفلافين والنياسين والثيامين وفيتامينات أخرى تمنع بعض أشكال السرطان ومرض الزهايمر وأمراض القلب.

علاوة على ذلك، يبلغ المؤشر الجلايسيمي للأرز الأبيض (المسلوق) حوالي 73 وهو مرتفع للغاية، ويبلغ المؤشر الجلايسيمي للعصيدة المصنوعة من الأرز 78، وهذا يعني أن الأرز الأبيض يطلق السكر في مجرى الدم بسرعة كبيرة ويزيد مستويات السكر في الدم بعد الوجبة، ولهذا السبب لا ينبغي أن يكون الأرز الأبيض جزءًا من خطة النظام الغذائي لمرضى السكر.

أفضل أنواع الأرز لمرضى السكر

فيما يلي بعض أنواع الأرز التي تتمتع بمؤشر جلايسيمي أقل مقارنة بالأرز الأبيض، وهذا يعني أنها تستغرق وقتًا أطول للهضم وتطلق السكريات في مجرى الدم ببطء.

1. الأرز البسمتي: يتمتع الأرز البسمتي بمؤشر جلايسيمي منخفض مقارنة بالعديد من أنواع الأرز الأخرى، مما يجعله خيارًا مفضلًا لمرضى السكر.

2. الأرز البني: يعتبر الأرز البني من الحبوب الكاملة التي تحتفظ بطبقات النخالة، مما يجعله يحتوي على نسبة أعلى من الألياف والفيتامينات والمعادن مقارنة بالأرز الأبيض، كما أن محتواه من الألياف يبطئ عملية الهضم، مما يؤدي إلى التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

كيفية تضمين الأرز الأبيض في وجباتك

يُقترن الأرز عادةً بأطعمة أخرى بدلاً من تناوله بمفرده، قد تقل احتمالية ارتفاع سكر الدم المفاجئ بعد تناول وجبة الطعام عندما تجمع بين الأرز الأبيض والبروتينات الخالية من الدهون والخضراوات والدهون الصحية، فيما يلي بعض الأفكار لتناول الأرز الأبيض مع وجباتك ووجباتك الخفيفة:

الأرز الأبيض مع الخضار واللحوم، مثل عصيدة الروبيان والدجاج .

أرز أبيض مضاف إليه الزبادي مع بهارات عطرية مثل هذا الأرز بالزبادي .

