روشتة لتغذية الأطفال وحمايتهم من نزلات البرد من معهد تكنولوجيا الأغذية

كتبت أسماء نصار

مع انخفاض درجات الحرارة تزداد نسبة الإصابة بنزلات البرد خاصة فى زمن الأوبئة وانتشار الفيروسات لذلك لابد من الاهتمام بالصحة العامة واتباع أنظمة غذائية لرفع المناعة والحماية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية أو مضاعفاتها أو الأمراض الناتجة عن نقص عناصر غذائية بعينها فى جسم الإنسان.

ومن ضمن الفئات الأكثر تعرضًا لنزلات البرد الأطفال، وخاصة أن فصل الشتاء يأتى متزامنًا مع العام الدراسى.

وفى التقرير التالى نتعرف من معهد تكنولوجيا الأغذية على أهم النصائح لتغذية الأطفال فى فصل الشتاء:

1- تناول الأغذية الغنية بفيتامين (ج) وعلى رأسها الجوافة و الفلفل الملون والموالح مثل البرتقال والليمون وبعض الخضروات مثل البروكلى والقنبيط والكرنب والسبانخ.

2- تناول الأغذية الغنية بفيتامين (ا) مثل منتجات الألبان والكبدة.

3- تناول المصادر النباتية للكاروتينات التي تعتبر مولدات لفيتامين (أ) داخل جسم الإنسان مثل الجزر و البطاطا الحلوة و القرع العسلى و الطماطم و الحرنكش و الخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير.

4- هناك أهمية خاصة لعنصر الزنك الذى يمكن الحصول عليه من البقوليات مثل الفول والعدس والحمص والمكسرات.

5- يجب مراعاة إدخال الأغذية الغنية بالأوميجا 3 من مصادرها الحيوانية السمكية، مثل التونة والماكريل بينما مصادرها النباتية الأفوكادو وزيت بذور الكتان وبذور الشيا.

6- تعرض الأطفال لأشعة الشمس يوميا من 10 إلى 20 دقيقة يوميًا يساعد على تكوين فيتامين (د) فى الجسم مما يقوى المناعة ويحافظ على صحة العظام.

7- وجبة الإفطار مصدر الطاقة ويجب أن تبدأ بملعقة كبيرة من عسل النحل ويفضل أن يكون من مصدر موثوق به وأنواع عسل النحل عديدة لكن أهمها فى فصل الشتاء عسل الموالح وأعسال النباتات الطبية مثل عسل البردقوش وحبة البركة.

8- تقديم المشروبات الدافئة على مدار اليوم مثل الينسون والزعتر والزنجبيل والقرفة محلاه بعسل النحل أيضًا لسهولة استساغتها لدى الأطفال، وذلك لتطهير الحلق باستمرار من البكتريا وحماية الجهاز التنفسى العلوى قبل حدوث مضاعفات ووصول العدوى للجهاز التنفسى السفلى وحدوث نزله رئوية ومن ثم التهاب رئوى.

9- إضافة البصل والثوم فى طبق السلطة مدعومًا بملعقة صغيرة من الكركم لأنها تحتوى مضادات أكسدة وعناصر هامة مثل الكبريت والتى لها علاقة بصحة الشعب الهوائية والحماية من تكون البلغم.