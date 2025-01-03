تجربة جهاز يعالج الأرق بجامعة أمريكية.. كيف يعمل؟

كتبت فاطمة ياسر

كشفت باحثون فى دراسة بجامعة أريزونا بأمريكا عن ابتكار جهازً يمكن أن يحدث ثورة في علاجات اضطرابات النوم، فهو يستهدف مشكلة الضوضاء العقلية عندما يكون الشخص غير قادر على النوم، وفقا لموقع hindustantimes.

فإذا كنت تعاني من الأرق والتفكير الزائد قبل النوم، فهناك تقدم كبير في أبحاث علاج الأرق حيث إن هذا الجهاز الجديد من جامعة أريزونا في أمريكا، يستهدف التفكير المفرط المرتبط بالأرق، من خلال دفعات من النبضات المغناطيسية إلى الدماغ.

ويشعر العديد من الأشخاص بالقلق والتوتر بسبب كثرة الأفكار التي تراودهم بسبب الأرق، والسبب وراء ذلك هو شبكة في المخ تسمى شبكة الوضع الافتراضي ، فخلال فترات الراحة، تصبح هذه الشبكة في المخ نشطة للغاية، فتولد تيارًا لا ينتهي من الأفكار والتأملات المستمرة، مما يجعل النوم أمرًا صعبًا للغاية.

ما هو الجهاز؟

قام الدكتور ويليام سكوت كيلجور وفريقه بتطوير جهاز محمول باليد يعطل مؤقتًا شبكة الدماغ المفرطة النشاط عن طريق إرسال نبضات مغناطيسية في تلك المناطق، وفي غضون 40 ثانية، يطلق الجهاز النبضات المغناطيسية ويخفف كل الضوضاء في الدماغ بشكل فعال.

ويستخدم هذا الجهاز تقنية تسمى "التحفيز المستمر لنبضات ثيتا" لتعطيل شبكة الوضع الافتراضي المفرطة النشاط، وأظهرت التجارب الأولية بالفعل نتائج واعدة، سيشرع الفريق الآن في دراسة مدتها ثلاث سنوات لهذا الجهاز على الأشخاص الذين يعانون من الأرق المزمن لاختبار كفاءة الجهاز بشكل أكثر شمولاً.

