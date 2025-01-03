المشى فى المكان.. أسهل رياضة لحرق السعرات وفقدان الوزن

المشى في المكان من الرياضات البسيطة السهلة التي لا يعى أهميتها الكثير من الأشخاص، فوائدها تختلف عن فوائد المشى فى الهواء الطلق، أو المشى بالخطوات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفيلاند كالينيك الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.
فوائد رياضة المشى في المكان
- المشى في المكان رياضة تتسم بالبساطة، ويمكن الاعتماد عليها في الكثير من الأحيان لبساطة ممارستها بسهولة ويسر، وتابع التقرير موضحا أبرز فوائدها:
- فقدان وحرق للسعرات الحرارية بكمية كبيرة وبسهولة شديدة
- يمكن القيام بهذا التمرين الفعال في أي مكان
- لا يتطلب هذا التمرين معدات رياضية إضافية
- يساعد هذا التمرين على تحسين الدورة الدموية بشكل واضح
- يساعد هذا التمرين على فقدان الوزن السريع خاصة إذا انتظمنا على ممارسته فترة من الوقت جيدة
- تمرين ذو تأثير منخفض وبدون أحمال عالية على الجسم وبالتالي لا يسبب أوجاع عظيمة للجسم ولا يسبب مشكلة في العضلات
- يحسن من المزاج فهو من التمرينات الخفيفية الى لا تحتمال الجهد العال، وبالتالي تتحسن النفسية من خلالها سهل ويمكن ممارسته في أي مكان مما يعزز من مرونة الجسم بشكل عام
- يحسن من لياقة الجسم ولياقة العضلات والعظام بشكل عام
- يعزز من التخلص من دهون الجزء السفلى من الجسم خاصة القدمين والأرجل والأرداف.