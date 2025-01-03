المشى فى المكان.. أسهل رياضة لحرق السعرات وفقدان الوزن

كتبت مروة محمود الياس

المشى في المكان من الرياضات البسيطة السهلة التي لا يعى أهميتها الكثير من الأشخاص، فوائدها تختلف عن فوائد المشى فى الهواء الطلق، أو المشى بالخطوات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفيلاند كالينيك الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

فوائد رياضة المشى في المكان

