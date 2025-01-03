الانتهاء من 75% من مشروع الصرف الزراعى بغرب الدلتا.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

عملت وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0" و تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات.

وتواصل الوزارة العمل فى مجال التوسع فى "معالجة وإعادة إستخدام المياه" والتى تُعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات.

ويتم العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذى يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم بنسبة تنفيذ تصل إلى 75%.

كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول 105 كيلومترات و18 محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل إلى 78%.