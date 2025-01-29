اليوم السابع
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محافظ الجيزة يعتمد بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

الأربعاء، 29 يناير 2025 05:53 م
محافظ الجيزة يعتمد بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بعد قليل نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث إن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة، وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه بعد إعلان النتائج سيتم منح الطلاب فرصة تقديم طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية وسنوات النقل مع التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة لفحص التظلم، موضحة أنه بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من الموجهين العموم كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.







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نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

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