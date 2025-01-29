نتيجة الصف الأول الإعدادى فى الجيزة للترم الأول.. استعلم الآن

كتبت - مرام محمد

تتزايد معدلات بحث عدد كبير من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عبر محركات البحث عن رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الإعدادي، وذلك بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

نظمت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة، في الفترة من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك في مواد (اللغة العربية والخط، واللغة الأجنبية، والعلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية).

وتسهيلًا على أولياء الأمور، أعلنت المديرية، أمس الثلاثاء، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للصفين الأول والثانى الإعدادي للمدارس الحكومي والخاص، على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام الآن عن نتيجة الصف الأول الإعدادي للمدارس الحكومي والخاص، من خلال الرابط الآتي:

‏https://www.gizaedu.net/

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.



