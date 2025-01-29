اليوم السابع
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نتيجة الصف الأول الإعدادى فى الجيزة للترم الأول.. استعلم الآن

الأربعاء، 29 يناير 2025 10:01 ص
نتيجة الصف الأول الإعدادى فى الجيزة للترم الأول.. استعلم الآن نتيجة الصف الاول الاعدادى فى الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تتزايد معدلات بحث عدد كبير من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عبر محركات البحث عن رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الإعدادي، وذلك بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

نظمت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة، في الفترة من السبت 11 يناير إلى الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك في مواد (اللغة العربية والخط، واللغة الأجنبية، والعلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية).

وتسهيلًا على أولياء الأمور، أعلنت المديرية، أمس الثلاثاء، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للصفين الأول والثانى الإعدادي للمدارس الحكومي والخاص، على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام الآن عن نتيجة الصف الأول الإعدادي للمدارس الحكومي والخاص، من خلال الرابط الآتي:
‏https://www.gizaedu.net/

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.

 


 







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نتيجة الصف الاول الإعدادي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجة اولى إعدادي

نتيجة ثانية إعدادي

نتيجة الصف الاول الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالجيزة برقم الجلوس

بوابه التعليم الاساسي 2025

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجه الصف السادس الابتدائي 2025 برقم الجلوس

رقم الجلوس حسب الاسم

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

البوابة الالكترونية للتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025 محافظه القاهره

نتيجه الصف الاول الثانوي

نتيجه سنه رابعه ابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي






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